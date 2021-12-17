В 2022 году военные пройдут 10 международных учений в Украине и 16 за рубежом, - Резников
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в 2022 году для украинских военных пройдет 10 международных учений на территории Украины и 16 за границей
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Постоянный обмен опытом - это один из лучших способов повышения профессионализма. Уже со следующего года планируется активизировать взаимодействие по программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны ЕС в интересах усиления возможностей Вооруженных Сил Украины", - рассказал Резников.
Министр напомнил о партнерстве с Литвой и Польшей в рамках ЛИТПОЛУКРБРИГА - военной бригады стран Люблинского треугольника, которая была создана в 2014 году из вооруженных сил Литвы, Польши и Украины. Резников назвал это "настоящим военным братством".
Также глава Минобороны поблагодарил специалистов, работающих в тренировочных миссиях, и отметил, что Украина стремится увеличить количество инструкторов.
Резников добавил, что в будущем Украина будет углублять сотрудничество с основными партнерами в сфере обороны - США, Великобританией, Канадой, Турцией и Польшей.
- Напомним, Верховная Рада проголосовала за допуск иностранных военных в Украину для участия в учениях 2022 года.
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