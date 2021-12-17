В 2022 году военные пройдут 10 международных учений в Украине и 16 за рубежом, - Резников

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Постоянный обмен опытом - это один из лучших способов повышения профессионализма. Уже со следующего года планируется активизировать взаимодействие по программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны ЕС в интересах усиления возможностей Вооруженных Сил Украины", - рассказал Резников.

Министр напомнил о партнерстве с Литвой и Польшей в рамках ЛИТПОЛУКРБРИГА - военной бригады стран Люблинского треугольника, которая была создана в 2014 году из вооруженных сил Литвы, Польши и Украины. Резников назвал это "настоящим военным братством".

Также глава Минобороны поблагодарил специалистов, работающих в тренировочных миссиях, и отметил, что Украина стремится увеличить количество инструкторов.

Резников добавил, что в будущем Украина будет углублять сотрудничество с основными партнерами в сфере обороны - США, Великобританией, Канадой, Турцией и Польшей.