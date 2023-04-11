Об этом информирует в телеграмме пресс-служба Верховной Рады Украины со ссылкой на заявление первого заместителя главы Комитета гуманитарной и информационной политики Ирины Констанкевич.

"За 2022 год в Украине переименовали около 10 тысяч топонимов и демонтировали 145 памятников, связанных с пропагандой российской имперской политики", – сказала Констанкевич.

Сообщается, что среди демонтированных памятников 28 посвящены писателю РФ Александру Пушкину, 4 – полководцу Александру Суворову, 4 – советскому писателю Николаю Островскому, 9 – Максиму Горькому, один – российской императрице Екатерине II и еще более 20 – освободителям из СССР.

Это не окончательная информация, ведь процесс демонтажа и дерусификации продолжается.

На конец декабря прошлого года на рассмотрении в общинах находились десятки топонимов, памятников и знаков, которые планировались к переименованию или демонтажу.

"У нас еще много работы в каждом населенном пункте нашего государства. Пора присваивать улицам, скверам, площадям имена действительно Героев, тех, кто искренне любил и любит Украину. Задача каждого из нас – воспитать поколение, которое знает свою настоящую историю!" – отметили в ВРУ.