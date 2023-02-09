В 2022 году в Минобороны и ВСУ внутренний аудит разоблачил злоупотребления 621 чиновника
621 чиновник из Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны был привлечен к ответственности по результатам внутренних аудитов в прошлом году
Об этом сообщил в фейсбуке глава Минобороны Алексей Резников.
"Из них к материальной ответственности 497 должностных лиц, к дисциплинарной – 124 должностных лица", - говорится в сообщении.
Министр отмечает, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались правоохранительным органам.
"Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной – нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, несут и будут нести ответственность", - добавил Алексей Резников.
- Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовали СМИ со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
- Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке
- Офис генпрокурора сообщил об оглашении подозрения советнику замминистра обороны, он фигурирует в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.
- Позже министр обороны заявил, что противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украины поможет антикоррупционный совет, в состав которого войдут представители общественности.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.58
Покупка 39.58Продажа 40.25
-
EUR
Покупка 41.98Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное