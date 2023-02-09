Об этом сообщил в фейсбуке глава Минобороны Алексей Резников.

"Из них к материальной ответственности 497 должностных лиц, к дисциплинарной – 124 должностных лица", - говорится в сообщении.

Министр отмечает, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались правоохранительным органам.

"Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной – нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, несут и будут нести ответственность", - добавил Алексей Резников.