В 2022 году в "Большое строительство" включили 715 объектов, - Офис Президента

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Укринформ.



"На 2022 год мы планируем 715 объектов "Большого строительства" в 24 областях Украины", – заявил Тимошенко.



Он пояснил, что среди этих объектов – 5,5 тыс. км дорог государственного значения, минимум 1,4 тыс. км дорог местного значения, 282 образовательных заведения, 68 медицинских заведений, 339 спортивных объектов, более 6,8 тыс. .спортивных площадок во дворах.

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