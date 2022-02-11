В 2022 году в 30 городах Украины построят современные урбан-парки
В 2022 году в 30 городах Украины в рамках президентской программы "Большая стройка" планируют начать строительство 30 современных урбан-парков
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове.
Главная цель проекта – создать в городе здоровое пространство, где здоровый образ жизни станет распространенным и модным среди детей и молодежи, семейного отдыха.
Как известно, на территории урбан-парков планируется разместить бетонный скейт-парк, памп-трек, площадки для стрит-дэнса, стрит-футбола, стрит-бола. Кроме того, обустроят зоны для стрит-воркаута, паркура и йоги. А для детей построят детский урбан-парк.
"Именно такие урбан-парки, мы надеемся, в конце лета – в начале осени будут открываться в городах", – сказал Тимошенко.
Отмечается, что в этом году будет продолжаться развитие Киевского урбан-парка на территории ВДНХ. Там планируют открыть новый бассейн.
В 2022 году планируется построить и восстановить 100 ДЮСШ, 25 спортивных интернатов, 21 ледовых арен и 30 урбан-парков.
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