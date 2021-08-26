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В 2022 году украинцев ждут два периода длинных выходных

26 августа, 2021 четверг
13:41
Общество Киев двор

Правительство перенесло рабочих дней в 2022 году. На 8 марта и День Конституции будет по четыре выходных подряд

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 26 августа, передает Еспресо.TV.

Кабмин одобрил распоряжение "О переносе рабочих дней в 2022 году".

Так, для празднования в 2022 году 8 марта - Международного женского дня и 28 июня - Дня Конституции Украины документом рекомендовано руководителям предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2022 году рабочие дни:

  • с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;
  • понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Поэтому по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.

Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни определяет Национальный банк Украины.

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День Конституции
новости Украины
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