В 2022 году украинцев ждут два периода длинных выходных
Правительство перенесло рабочих дней в 2022 году. На 8 марта и День Конституции будет по четыре выходных подряд
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 26 августа, передает Еспресо.TV.
Кабмин одобрил распоряжение "О переносе рабочих дней в 2022 году".
Так, для празднования в 2022 году 8 марта - Международного женского дня и 28 июня - Дня Конституции Украины документом рекомендовано руководителям предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2022 году рабочие дни:
- с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;
- понедельника 27 июня на субботу 2 июля.
Поэтому по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.
Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни определяет Национальный банк Украины.
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