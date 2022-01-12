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В 2022 году Украинский культурный фонд намерен направить на гранты 588 млн грн

12 января, 2022 среда
16:27
Культура Украинский культурный фонд

На 2022 год запрашиваемая сумма на гранты Украинского культурного фонда составляет 588 млн грн

Об этом заявила ведущий специалист УКФ Наталья Керницкая, передает Укринформ.

"На 2022 год запрашиваемая сумма бюджета на грантовые программы - это 588 миллионов. У нас есть разные программы: "Культура без барьеров", "Исследования. Образование. Резиденция. Стипендии", "Инновационный культурный продукт", "Культурное наследие", "Гранд-событие", "Культура. Регионы" и тому подобные", - рассказала она.

По словам Натальи Керницкой, программа "Культура. Регионы" поддерживает культурное разнообразие и повышение важности культуры для украинцев благодаря производству конкурентного регионального продукта, развитию локальных культур и идентичностей. У программы есть шесть ЛОТов.

В 2022 году заработала новая программа "Культурное наследие", которая должна способствовать сохранению, защите и популяризации культурного наследия и ценностей, а также национальной памяти украинского народа. Она содержит три ЛОТа: "Диджитализация", "Кросс-секторальные проекты по сохранению культурного наследия", "Музейная столица Украины 2023".

Специалист УКФ добавила, что грантовая программа "Культура без барьеров" призвана бороться с вызовами, связанными с проблемами для различных маломобильных групп относительно возможности полноценного, безбарьерного доступа к культуре, образованию, занятости.

Все грантовые программы опубликованы на сайте УКФ.

Заявку на программу "Культура без барьеров" можно отправить до 17 января 2022 года.

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