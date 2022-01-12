В 2022 году Украинский культурный фонд намерен направить на гранты 588 млн грн
На 2022 год запрашиваемая сумма на гранты Украинского культурного фонда составляет 588 млн грн
Об этом заявила ведущий специалист УКФ Наталья Керницкая, передает Укринформ.
"На 2022 год запрашиваемая сумма бюджета на грантовые программы - это 588 миллионов. У нас есть разные программы: "Культура без барьеров", "Исследования. Образование. Резиденция. Стипендии", "Инновационный культурный продукт", "Культурное наследие", "Гранд-событие", "Культура. Регионы" и тому подобные", - рассказала она.
По словам Натальи Керницкой, программа "Культура. Регионы" поддерживает культурное разнообразие и повышение важности культуры для украинцев благодаря производству конкурентного регионального продукта, развитию локальных культур и идентичностей. У программы есть шесть ЛОТов.
В 2022 году заработала новая программа "Культурное наследие", которая должна способствовать сохранению, защите и популяризации культурного наследия и ценностей, а также национальной памяти украинского народа. Она содержит три ЛОТа: "Диджитализация", "Кросс-секторальные проекты по сохранению культурного наследия", "Музейная столица Украины 2023".
Специалист УКФ добавила, что грантовая программа "Культура без барьеров" призвана бороться с вызовами, связанными с проблемами для различных маломобильных групп относительно возможности полноценного, безбарьерного доступа к культуре, образованию, занятости.
Все грантовые программы опубликованы на сайте УКФ.
Заявку на программу "Культура без барьеров" можно отправить до 17 января 2022 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.59
Покупка 27.59Продажа 27.87
-
EUR
Покупка 31.22Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное