English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика В 2022 году Украина экспортировала 10 млн тонн агропродукции – почти вдвое меньше, чем в прошлом

В 2022 году Украина экспортировала 10 млн тонн агропродукции – почти вдвое меньше, чем в прошлом

23 августа, 2022 вторник
01:44
Экономика

За первые две недели августа удалось продать уже почти 2 млн. тонн зерновых

Об этом сообщает Минагрополитики.

"За 5,5 месяцев войны России против Украины было экспортировано почти 10 млн тонн продовольствия из 8 агрокультур. За первые две недели августа Украина экспортировала уже почти 2 млн тонн зерновых, в то время как за весь июль было - 3 млн тонн. Больше всего в первой половине августа поехали кукурузы – 776 тысяч тонн и пшеницы – 339 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

До открытия одесских портов на 1 августа было отгружено почти 8 млн тонн продовольствия. В прошлом году показатель за март-июль был более чем вдвое больше – 19,5 млн тонн.

Лидером за текущие пять месяцев совокупного экспорта является кукуруза, ее объем составляет – 3,849 млн грн.

Вторую позицию по объему в этот же период занимают семена подсолнечника – 1,357 млн тонн.

Пшеницы было отгружено за пять месяцев 636,138 млн тонн. Это лишь 16% от прошлогоднего объема, составившего 3,8 млн тонн.

Схожая ситуация и с ячменем, за 5 месяцев текущего года его отгрузили 239, 113 тонн, что составляет 17% от прошлогоднего экспорта. Зато экспорт соевых бобов в этом году за указанный период экспортирован больше: 372, 659 тысяч тонн против 301 тысячи в прошлом году.

Сравнительно неплохую позицию удерживает соевое масло, его экспорт составляет 77, 679 тысяч тонн, в прошлом году его доля была больше на 20%. Шротов экспортировано более чем на 403 тысячи тонн, и это лишь 22% от прошлогодних поставок.

Экспорт с марта по июль включительно увеличился на 89% – с 331 тысяч тонн до почти 3 млн тонн.

Общая картина экспортируемого продовольствия в процентах такова: 48,9% занимает кукуруза, 17,25% – семена подсолнечника, 11,89% – подсолнечного масла, 8,08% – пшеницы, 5,13% – шроты, соевые бобы – 4, 73%, ячменя – 3,04%, соевого масла – 0,99%.

Экспорт продукции в разрезе его транспортировки следующий: портами вывезено более 3,5 млн. тонн агропродукции, железной дорогой – 3,119 млн. тонн, автомобилем – 1,095 млн., паромом – 95 540 тысяч.

  • 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.
  • 1 августа министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отчалило первое судно из 26 тыс. тонн украинской кукурузы.
  • На 13 августа из трех украинских портов вышли 16 судов с грузом для семи стран в Европе, Азии и Африке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Читайте также:
Путін Шольц
22 августа, 2022 понедельник
"У Шольца лопнуло терпение, и он начал говорить откровенно: Путин хочет новый пакт Молотова – Риббентропа", – Климкин
Літак Ethiopian Airlines
20 августа, 2022 суббота
Пилоты Ethiopian Airlines проспали посадку самолета. Проснулись от сигнала тревоги
Азов Азовсталь
22 августа, 2022 понедельник
Бойцы полка "Азов", освобожденные из российского плена, дали пресс-конференцию
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.28
  • EUR
    Покупка 39.58
    Продажа 40.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
23 августа
02:28
ВСУ обстреляли Антоновский мост и подтвердили существенные повреждения Каховского, - ОК "Юг"
02:05
Владимир Сальдо
Херсонский коллаборант Сальдо до сих пор в больнице – состояние его здоровья держат в секрете
01:21
Зеленский ввел в действие закон об обязательном укрытии в каждой новостройке
01:01
Подоляк
В оккупированном Крыму будет расти количество атак неизвестного происхождения, - Подоляк
00:46
ВСУ "планируют" взорвать мост через реку Казенный Торец в Славянске, а Запад "устал" от войны в Украине: фейки роспропаганды за 22 августа
00:21
В приграничной с Украиной Ростовской области РФ увеличилась площадь лесных пожаров
00:18
ООН создала группу по установлению фактов трагедии в Оленовке
2022, понедельник
22 августа
23:57
Войска РФ вечером обстреляли Сумщину: произошел пожар
23:23
Дарья Дугина (Платонова) на "Азовстали". Лето 2022 года, оккупированный Мариуполь
Путин наградил Дугину орденом "За мужество"
22:25
Зеленский: Поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому в Харькове завершились, 19 человек погибли
22:15
Смог над Киевом: из-за чего загрязнился воздух и когда станет чище
21:53
Аналитика
Сергей Згурец
ВСУ бьют россиян на всех фронтах: наступление захлебывается, логистика хромает. Колонка Сергея Згурца
21:48
ЛНР
На территории "ЛНР" объявили о начале "общей мобилизации" в армию РФ, - украинская разведка
21:45
Украина просит ООН и Красный крест фиксировать возможное судилище над азовцами в Мариуполе
21:25
Архиепископ Савва: Польское лицо "русского мира"
21:16
совбез ООН
РФ созывает Совбез ООН из-за "ситуации вокруг ЗАЭС"
21:02
В МИДе назвали европейские страны, для которых поставки оружия для Украины табу
20:51
Укрзализныця сообщила о задержке нескольких поездов из Перемышля: в чем причина
20:43
Сербия
Сербия осенью перестанет импортировать российскую нефть
20:32
Обновлено
"Громко как никогда": украинцам предложили изобразить "символ тризуба" неоднозначным жестом
20:19
"Став преградой для россиян": бойцы Сил спецопераций показали, как уничтожили мост в Донецкой области
20:01
Украинское войско "приземлило" российский беспилотник на Херсонщине
19:58
Флаг Украины
Одесса, Луцк, Запорожье, Черниговщина и Днепропетровщина: в ряде регионов вводятся ограничения ко Дню Независимости
19:46
На День Независимости в Киеве покажут уникальную коллекцию флагов конца ХХ-ХХІ ст.
19:33
Российские захватчики понесли потери во время штурма на Бахмутском, Новопавловском и Запорожском направлении, - Генштаб ВСУ
19:12
В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Гауляйтер города заявляет о работе ПВО по беспилотнику
19:10
Инфографика
Цены на горючеесегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:48
Посылки через почтоматы за 1 гривню: Новая почта объявила праздничный тариф ко Дню Независимости
18:38
Родственники пленных из Азовстали возмущены отказом депутатов голосовать за обращение по Оленовке к международным организациям
18:25
В Грузии четвертые сутки тушат лесной пожар
18:21
"Сохраните украинскую культуру": Минкульт запустил проект по сбору денег на восстановление разрушенного оккупантами наследия
18:18
Инфографика
Более 90% украинцев гордятся своим гражданством – опрос
18:14
Эксклюзив
Я видел, как враг сжигал кварталами дома с гражданским населением, - боец "Азова" Жаворонок
18:12
Женщина, которую ФСБ обвинила в теракте против дочери Дугина, не имеет никакого отношения к "Азову", – заявление полка
18:10
Эксклюзив
На допросах к азовцам относились хуже, чем к другим бойцам гарнизона Мариуполя - боец "Азова" Жаворонок
18:08
Обновлено
Оккупанты уже не смогут отремонтировать Антоновский мост, - депутат Херсонского облсовета
18:03
Обновлено
В Привате отвергают обвинения в блокировании счетов клиентов с оккупированных территорий – обновить информацию просят из соображений безопасности
17:53
Посольство Ирландии возвращается в Киев
17:46
"Представителей Красного Креста мы видели один раз, когда нас эвакуировали 17 числа": бойцы полка "Азов" рассказали о бездействии международных организаций
17:41
В Киеве задержали мужчину с партией психотропов на 50 млн грн: нарколаборатория работала в столичном гараже
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV