Об этом сообщает Минагрополитики.

"За 5,5 месяцев войны России против Украины было экспортировано почти 10 млн тонн продовольствия из 8 агрокультур. За первые две недели августа Украина экспортировала уже почти 2 млн тонн зерновых, в то время как за весь июль было - 3 млн тонн. Больше всего в первой половине августа поехали кукурузы – 776 тысяч тонн и пшеницы – 339 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

До открытия одесских портов на 1 августа было отгружено почти 8 млн тонн продовольствия. В прошлом году показатель за март-июль был более чем вдвое больше – 19,5 млн тонн.

Лидером за текущие пять месяцев совокупного экспорта является кукуруза, ее объем составляет – 3,849 млн грн.

Вторую позицию по объему в этот же период занимают семена подсолнечника – 1,357 млн тонн.

Пшеницы было отгружено за пять месяцев 636,138 млн тонн. Это лишь 16% от прошлогоднего объема, составившего 3,8 млн тонн.

Схожая ситуация и с ячменем, за 5 месяцев текущего года его отгрузили 239, 113 тонн, что составляет 17% от прошлогоднего экспорта. Зато экспорт соевых бобов в этом году за указанный период экспортирован больше: 372, 659 тысяч тонн против 301 тысячи в прошлом году.

Сравнительно неплохую позицию удерживает соевое масло, его экспорт составляет 77, 679 тысяч тонн, в прошлом году его доля была больше на 20%. Шротов экспортировано более чем на 403 тысячи тонн, и это лишь 22% от прошлогодних поставок.

Экспорт с марта по июль включительно увеличился на 89% – с 331 тысяч тонн до почти 3 млн тонн.

Общая картина экспортируемого продовольствия в процентах такова: 48,9% занимает кукуруза, 17,25% – семена подсолнечника, 11,89% – подсолнечного масла, 8,08% – пшеницы, 5,13% – шроты, соевые бобы – 4, 73%, ячменя – 3,04%, соевого масла – 0,99%.

Экспорт продукции в разрезе его транспортировки следующий: портами вывезено более 3,5 млн. тонн агропродукции, железной дорогой – 3,119 млн. тонн, автомобилем – 1,095 млн., паромом – 95 540 тысяч.

22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.

1 августа министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отчалило первое судно из 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

На 13 августа из трех украинских портов вышли 16 судов с грузом для семи стран в Европе, Азии и Африке.

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