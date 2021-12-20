В 2022 году пробное ВНО будет стоить от 213 грн до 309 грн

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.



Стоимость отличается в зависимости от регионов и составляет 213 грн – 309 грн.



"Такой разброс связан с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестирований и тому подобным", - отмечают в УЦОКО.



Зарегистрироваться на него можно будет 5 – 22 января 2022 года.



Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 19 марта, а по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 26 марта.



В день проведения тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать экзамен по одному предмету.

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