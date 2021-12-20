В 2022 году пробное ВНО будет стоить от 213 грн до 309 грн
В Украине региональные центры оценивания качества образования определили стоимость пробного ВНО в 2022 году
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Стоимость отличается в зависимости от регионов и составляет 213 грн – 309 грн.
"Такой разброс связан с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестирований и тому подобным", - отмечают в УЦОКО.
Зарегистрироваться на него можно будет 5 – 22 января 2022 года.
Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 19 марта, а по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 26 марта.
В день проведения тестирования каждый зарегистрированный участник может сдать экзамен по одному предмету.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.94
- Актуальное
- Важное