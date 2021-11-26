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В 2022 году правительство планирует закрыть очередь на жилье для ветеранов войны на востоке Украины и переселенцев

26 ноября, 2021 пятница
16:19
Общество Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2022 году власти намерены полностью обеспечить жильем ветеранов АТО и переселенцев.

Об этом Шмигаль заявил на брифинге по результатам рабочей поездки в Луганскую область.

"На следующий год мы запланировали, это инициатива президента Украины Владимира Зеленского, полностью закрыть очередь ветеранов АТО, внутренне перемещенных лиц. Это около 4 тысяч человек, 4 тысячи семей, которым мы полностью всем за счет государства обеспечим жилье в следующем году. Поэтому будем закрывать очереди ", – сказал Шмигаль.

Также премьер отметил, что в конце 2021 или начале 2022 года начнет работать государственная финансовая лизинговая компания, которая будет аккумулировать средства и обеспечивать по лизинговым схемам жилье для бюджетников, в том числе и внутренне перемещенных учителей, врачей, военных.

По словам Дениса Шмыгаля, на эту компанию было выделено около 20 млрд грн.

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук назвала своим основным приоритетом и приоритетом местных властей обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц.

"Мы знаем, насколько проблема жилья острая. Мы знаем, насколько нужно, чтобы люди имели возможность получить жилье. Потому что тогда будет работа, будет семья. Будет все-все, что необходимо семье", - сказала Верещук.

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Новости
переселенцы
Денис Шмыгаль
Ирина Верещук
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