В 2022 году полностью уничтожено международное законодательство, - экс-нардеп Фирсов
Егор Фирсов, военнослужащий ВСУ, народный депутат Украины VII и VIII созывов, считает, что сегодня уже нет никаких международных соглашений и институтов, на которые можно надеяться, потому что они все уничтожены
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Я, как человек с фронта, по-другому смотрю на мир. С 2014 года не существует вообще ни одного международного законодательства, потому что одна из ключевых стран его грубо нарушила. Мир еще в 2014 году очень слабо среагировал, а сейчас в 2022 году полностью уничтожено международное законодательство. То есть обо всех Женевских конвенциях и всех международных соглашениях после Второй мировой войны можно забыть, потому что один из игроков этим всем пренебрегает и ничего не выполняет", - сказал народный депутат Украины VII и VIII созывов.
Егор Фирсов отметил, что огромная ошибка мира – считать, что с Россией еще как-то можно договориться.
"Мир очень слабо реагирует на террористическую агрессию РФ. Кроме того, есть разный мир. Мы знаем мир Запада, который нам активно помогает, мы это ценим и никогда не забудем. Но есть еще Китай, от которого исходит не меньшая опасность, потому что он легитимизирует действия страны-террористки. Также есть Индия, которая держится нейтралитета в отношении войны в Украине, есть страны Африки, возможно, они не так влиятельны, но иногда их позиции играют в пользу страны-агрессорки, поэтому здесь можно сделать два вывода: первый – нет никаких международных соглашений и институтов, на которые можно надеяться, потому что они уничтожены, а второй – надеяться можно исключительно на себя, на собственные силы украинцев, которые сейчас защищают страну и делают все, чтобы враг был уничтожен", - подчеркнул Фирсов.
- 30 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что председательство России в Совбезе ООН с 1 апреля - злая шутка. Впоследствии он назвал это решение "пощечиной для международного сообщества".
- 31 марта в Белом доме заявили , что России не место в Совбезе ООН, однако пока нет легального пути, чтобы лишить агрессора постоянного членства.
- 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил , что председательство России в Совбезе ООН доказывает банкротство таких институтов.
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