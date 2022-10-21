Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка.

Так, за 9 месяцев 2022 года Секретариатом Уполномоченного зарегистрировано 2177 обращений граждан о нарушении языкового Закона. Из них 17,8% касались нарушений наружной рекламы, вывесок, надписей. Среди них - размещение вывесок с надписью негосударственным языком на фасадах зданий ресторанов, магазинов, автомастерских, салонов красоты и тому подобное", - говорится в заявлении.

В начале 2022 года Тарас Кремень обратился к мэрам ряда городов по устранению нарушений языкового закона при размещении наружной рекламы и вывесок. Надписи с несоблюдением законодательства были демонтированы.

Омбудсмен отметил, что местные власти во многих населенных пунктах обеспечили соблюдение статей языкового закона, которые, в частности, определяют, что информация на вывесках, табличках и других носителях рекламы обязательно должна быть на государственном языке с возможностью дублирования на других языках в случае необходимости.

В июле за 10 дней омбудсмен Тарас Кремень получил рекордное количество жалоб, из них 79% – о нарушении языкового закона в интернете.

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