В 2022 году омбудсмен получил 2177 обращений по поводу нарушения языкового закона
За 2022 год омбудсмен Тарас Кремень получил 2177 обращений о нарушении языкового закона, 17.8% из них - по наружной рекламе и вывескам
Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите государственного языка.
Так, за 9 месяцев 2022 года Секретариатом Уполномоченного зарегистрировано 2177 обращений граждан о нарушении языкового Закона. Из них 17,8% касались нарушений наружной рекламы, вывесок, надписей. Среди них - размещение вывесок с надписью негосударственным языком на фасадах зданий ресторанов, магазинов, автомастерских, салонов красоты и тому подобное", - говорится в заявлении.
В начале 2022 года Тарас Кремень обратился к мэрам ряда городов по устранению нарушений языкового закона при размещении наружной рекламы и вывесок. Надписи с несоблюдением законодательства были демонтированы.
Омбудсмен отметил, что местные власти во многих населенных пунктах обеспечили соблюдение статей языкового закона, которые, в частности, определяют, что информация на вывесках, табличках и других носителях рекламы обязательно должна быть на государственном языке с возможностью дублирования на других языках в случае необходимости.
- В июле за 10 дней омбудсмен Тарас Кремень получил рекордное количество жалоб, из них 79% – о нарушении языкового закона в интернете.
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