В 2022 году на лечение коронавируса в Украине предусмотрено потратить более 19 млрд. грн.

Об этом сообщает Минздрав .



Лечение пациентов с COVID-19 в стационарных условиях будут оплачиваться по 2 пакетам: "Готовность к реагированию" и "Стационарная помощь пациентам с COVID 19".



На первый пакет в 2022 году предусмотрено 2,5 млрд. грн.



"Каждое законтрактованное медучреждение, которое было определено Департаментами здравоохранения ОГА в количестве 1 заведение на 200 тыс. населения соответствующей области, будет получать 1 053 510 грн в месяц", - уточнили в Минздраве.



На второй предусмотрено 16,9 млрд грн. На него смогут законтрактоваться все учреждения, отвечающие требованиям Национальной службы здоровья Украины.



"Оплата будет производиться по комбинации глобальной ставки и ставки за каждый пролеченный случай. В расчете тарифа учтены заработная плата и необходимые лекарственные средства и медицинские изделия для лечения пациентов с COVID-19", - пояснили в министерстве.



Все услуги оплатят медучреждениям согласно договору с Национальной службой здоровья Украины. Как отметили в Минздраве, это обеспечит финансовую защиту пациентов с коронавирусом.

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