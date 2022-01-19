В 2022 году на лечение коронавируса в Украине предусмотрено потратить более 19 млрд. грн.
На лечение COVID-19 в 2022 году Украина предусмотрела 19,4 млрд. грн.
Об этом сообщает Минздрав .
Лечение пациентов с COVID-19 в стационарных условиях будут оплачиваться по 2 пакетам: "Готовность к реагированию" и "Стационарная помощь пациентам с COVID 19".
На первый пакет в 2022 году предусмотрено 2,5 млрд. грн.
"Каждое законтрактованное медучреждение, которое было определено Департаментами здравоохранения ОГА в количестве 1 заведение на 200 тыс. населения соответствующей области, будет получать 1 053 510 грн в месяц", - уточнили в Минздраве.
На второй предусмотрено 16,9 млрд грн. На него смогут законтрактоваться все учреждения, отвечающие требованиям Национальной службы здоровья Украины.
"Оплата будет производиться по комбинации глобальной ставки и ставки за каждый пролеченный случай. В расчете тарифа учтены заработная плата и необходимые лекарственные средства и медицинские изделия для лечения пациентов с COVID-19", - пояснили в министерстве.
Все услуги оплатят медучреждениям согласно договору с Национальной службой здоровья Украины. Как отметили в Минздраве, это обеспечит финансовую защиту пациентов с коронавирусом.
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