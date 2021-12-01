В 2022 году на финансирование сектора безопасности и обороны выделят более 320 млрд грн, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году финансирование сектора безопасности и обороны превысит 320 млрд грн
Об этом Зеленский сказал, выступая в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"Впервые за 30 лет в 2022 году финансирование всех программ сектора обороны и безопасности превысит 320 млрд грн", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что в 2018 году на эту отрасль потратили 191,7 млн грн.
Владимир Зеленский уточнил, что эти средства выделят, в частности, на ракетную программу, восстановление украинского флота, создание кибервойск, строительство для армии самолетов АН-178 и военный завод по изготовлению современных дронов.
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