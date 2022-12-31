В 2022 году мы де-факто стали частью НАТО, - Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 2022 год был годом огромных испытаний, а также масштабных изменений
Об этом он написал 31 декабря у себя в Facebook.
"Я благодарю наших воинов, которые овладели 4 типами западных MLRS и уничтожают врага из 10 видов артиллерии западного образца. Которые успешно защищают наше небо с ирисов, насамсов и доказали, что смогут эффективно использовать петриоты. Которые сегодня переписывают учебники по военному искусству" говорится в сообщении.
В частности, он добавил, что украинская несокрушимость продемонстрировали всем, что Украина является настоящим щитом Европы на востоке.
"Весь цивилизованный мир гордится и вдохновляется Украинцами и нашим героизмом!", - написал Резников.
Читайте также Резников обратился к россиянам: "В начале января РФ закроет границы, объявит военное положение и проведет мобилизацию"
Также он добавил, что в этом году Украина де-факто стала частью НАТО.
"Это сотрудничество будет продолжаться. Мы ценим вклад каждого партнера", - подчеркнул он.
Резников также поблагодарил всех, кто поддерживает украинскую армию и является частью всенародного сопротивления российским оккупантам, а также тех, кто "держит оборону в энергетике, у операционного стола или за рулем машины, которая доставляет людям хлеб".
"Мы помним всех, кто отдал свою жизнь за Украину и ее будущее. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы в следующем году миллионы наших людей вернулись в Украину и встретили новый год дома, с родными", - говорится в сообщении.
- 30 декабря Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны продолжить поставки оружия Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.77
-
EUR
Покупка 41.52Продажа 42.68
- Актуальное
- Важное