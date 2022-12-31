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В 2022 году мы де-факто стали частью НАТО, - Резников

31 декабря, 2022 суббота
15:55
Общество

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что 2022 год был годом огромных испытаний, а также масштабных изменений

Об этом он написал 31 декабря у себя в Facebook.

"Я благодарю наших воинов, которые овладели 4 типами западных MLRS и уничтожают врага из 10 видов артиллерии западного образца. Которые успешно защищают наше небо с ирисов, насамсов и доказали, что смогут эффективно использовать петриоты. Которые сегодня переписывают учебники по военному искусству" говорится в сообщении.

В частности, он добавил, что украинская несокрушимость продемонстрировали всем, что Украина является настоящим щитом Европы на востоке.

"Весь цивилизованный мир гордится и вдохновляется Украинцами и нашим героизмом!", - написал Резников.

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Также он добавил, что в этом году Украина де-факто стала частью НАТО.

"Это сотрудничество будет продолжаться. Мы ценим вклад каждого партнера", - подчеркнул он.

Резников также поблагодарил всех, кто поддерживает украинскую армию и является частью всенародного сопротивления российским оккупантам, а также тех, кто "держит оборону в энергетике, у операционного стола или за рулем машины, которая доставляет людям хлеб".

"Мы помним всех, кто отдал свою жизнь за Украину и ее будущее. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы в следующем году миллионы наших людей вернулись в Украину и встретили новый год дома, с родными", - говорится в сообщении.

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Украина
война с Россией
Алексей Резников
НАТО
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