В 2022 году можем увидеть заморозку деятельности Рады, - эксперт

Об этом он заявил в программе "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Те факапы, которые делал парламент, монобольшинство, они обычно прикрывались рейтингом президента. Когда сегодня начинает отрываться рейтинг Зеленского от рейтинга "слуг народа", то людям немного надоело смотреть на то, что делается в Верховной Раде. Власть понимает, что им нечего основательного представить украинскому обществу, поэтому она наполняет информпространство шумом", - сказал Чаленко.



По его мнению, проблема в том, что за эту работу люди платят каждый день из своих карманов.



"Это просто показывает неэффективность Верховной Рады. Мы уже так проработали 2,5 года, у нас дальше третьего сезона в таких условиях тяжело идет. Уже сегодня мы видим заявления определенных политических сил, что они якобы будут сдавать мандаты, чтобы перезагрузить парламент. Я не думаю, что на нынешнем этапе к ним кто-нибудь присоединится", - считает эксперт.



Он добавил, что это большой звоночек, что нет коммуникации на уровне "власть-оппозиция".



"Мы можем в следующем году банально увидеть определенную заморозку деятельности парламента, а это не нужно Украине. Еще и в тех условиях, в которых мы сегодня живем", - подытожил Чаленко.

Напомним, один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко с трибуны Верховной Рады заявил, что депутаты партии готовы сдать мандаты, чтобы лишить парламент конституционного большинства и запустить процесс досрочных выборов.