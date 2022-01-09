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В 2022 году могут ввести карточки на еду, – советник президента Устенко

9 января, 2022 воскресенье
17:30
Экономика Борщ украинский

Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность введения в Украине продуктовых карт, в частности электронных, и механизмов воплощения такого решения

Об этом в комментарии BBC News Украина заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, информирует Еспресо.TV.

Перспектива перехода части населения на продуктовые карточки, как указывается, вызвана подорожанием продовольствия вследствие резкого скачка стоимости российского газа.

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Устенко считает, что в украинских условиях снижение или отмена НДС на продукты питания, даже временное, повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и реализаторами продуктов питания.

"В наших условиях это дополнительный риск для экономики", – считает он.

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А вот более приемлемым вариантом, считает экономист, могла бы быть целевая финансовая поддержка – по аналогии с программой "е-Поддержка", доступной тем, кто установил на смартфоне правительственное приложение "Дия".



Олег Устенко даже не исключил введение чего-то вроде "продуктовых карт", которые действуют в США для малоимущих граждан.

"В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе "Дия" - так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США", - заявил Олег Устенко, подчеркнув, что "это антикризисные меры, которые могут вводиться по необходимости".


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продукты питания
Олег Устенко
Дія
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