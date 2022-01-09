В 2022 году могут ввести карточки на еду, – советник президента Устенко

Об этом в комментарии BBC News Украина заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, информирует Еспресо.TV.



Перспектива перехода части населения на продуктовые карточки, как указывается, вызвана подорожанием продовольствия вследствие резкого скачка стоимости российского газа.



Читайте также: Проблемы Украины с газом намеренно созданы Газпромом, - аналитик Михаил Гончар



Устенко считает, что в украинских условиях снижение или отмена НДС на продукты питания, даже временное, повлечет дополнительные расходы из государственного бюджета на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и реализаторами продуктов питания.

"В наших условиях это дополнительный риск для экономики", – считает он.



Читайте также : Зеленский – это сон ума, его популизм приведет к краху, - Виталий Портников

А вот более приемлемым вариантом, считает экономист, могла бы быть целевая финансовая поддержка – по аналогии с программой "е-Поддержка", доступной тем, кто установил на смартфоне правительственное приложение "Дия".







Олег Устенко даже не исключил введение чего-то вроде "продуктовых карт", которые действуют в США для малоимущих граждан.

"В Офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе "Дия" - так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США", - заявил Олег Устенко, подчеркнув, что "это антикризисные меры, которые могут вводиться по необходимости".





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb