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В 2022 году количество туристов, посетивших Россию, сократилось на 90%

27 декабря, 2022 вторник
04:00
Экономика

В следующем году российские операторы улучшений не ожидают и планируют искать туристов в Турции, Индии, Иране и Китае.

Об этом пишет "Коммерсант".

Въездной организованный турпоток в Россию по итогам 2022 года сократился более чем на 90%, рассказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит, что масштабных групповых заездов в этом году не было. "Поток формируют индивидуальные туристические, деловые и частные поездки", – отмечает он.

Гендиректор "Тари-тур" Марина Левченко считает, что заметным на въездном рынке игрокам за год удалось принять по пять-шесть небольших групп.

Сергей Ромашкин указывает, что его компания занималась организацией отдыха для двух групп туристов – из Казахстана и Узбекистана. Марина Левченко рассказывает о заездах из Вьетнама и Ирана. Представитель Интуриста Дарья Домостроева говорит, что компания занималась туристами из Японии, Индии и стран Ближнего Востока, отдельные туристы приезжали из Австрии, Италии и Германии.

По оценке Ассоциации туроператоров России, озвученной 26 декабря на встрече с главой Минэкономики Максимом Решетниковым, за этот год в Россию суммарно приехали 180-190 тыс. классических туристов без учета постсоветских стран. По данным Пограничной службы ФСБ, в 2021 году страну посетили 288 тыс. туристов, то есть в этом году, по официальным данным, снижение составило 34-37,5%. Для сравнения: в 2019 году в страну с туристическими целями приехало 5,1 млн человек.

В этом году, по словам Сергея Ромашкина, препятствием для интуристов явился негативный информационный фон вокруг страны, непростой порядок оформления виз, сложности с использованием в РФ зарубежных банковских карт и сложности с перелетами.

Сдержанным остается спрос и на предстоящий сезон 2023 года. Хотя хорошую динамику могут обеспечить туристы из Турции и Индии, старт программы безвизовых поездок из Ирана и возвращение на рынок китайских путешественников.

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Россия
туризм
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