В 2022 году Китай снабжал РФ деталями для вертолетов и радиооборудования, - CNN

Об этом пишут в CNN.

Журналисты получили и проверили таможенные документы, свидетельствуя о том, что ключевые компании в рамках военно-промышленных комплексов Китая и РФ продолжили свои многолетние отношения.

Так в течение 2022 года, по крайней мере до середины ноября, пекинский оборонный подрядчик Poly Technologies отправил по меньшей мере дюжину грузов, в частности детали для вертолетов и радиооборудования класса "воздух-земля", государственной российской фирме, на которую США наложили санкции за ее вклад в Украину. .

Многолетний торговый партнер Poly Technology – Улан-Уденский авиационный завод, поставщик военных вертолетов – также продолжал отправлять запчасти и несколько вертолетов пекинской компании в прошлом году, свидетельствуют торговые данные.