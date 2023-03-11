В 2022 году Китай снабжал РФ деталями для вертолетов и радиооборудования, - CNN
Несмотря на санкции, ВПК Китая и России в дальнейшем сотрудничают: в течение 2022 года РФ получала от КНР детали для вертолетов и радиооборудования
Об этом пишут в CNN.
Журналисты получили и проверили таможенные документы, свидетельствуя о том, что ключевые компании в рамках военно-промышленных комплексов Китая и РФ продолжили свои многолетние отношения.
Так в течение 2022 года, по крайней мере до середины ноября, пекинский оборонный подрядчик Poly Technologies отправил по меньшей мере дюжину грузов, в частности детали для вертолетов и радиооборудования класса "воздух-земля", государственной российской фирме, на которую США наложили санкции за ее вклад в Украину. .
Многолетний торговый партнер Poly Technology – Улан-Уденский авиационный завод, поставщик военных вертолетов – также продолжал отправлять запчасти и несколько вертолетов пекинской компании в прошлом году, свидетельствуют торговые данные.
- Напомним, 9 марта министерство финансов США ввело санкционные ограничения против китайских компаний, поставлявших детали для иранских дронов.
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