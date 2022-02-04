В 2022 году кинофестиваль Docudays UA состоится в гибридном формате
Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA в 2022 году проведут онлайн и сразу в нескольких локациях Киева
Об этом сообщила пресс-служба Docudays UA .
"Фестиваль состоится с 25 марта по 3 апреля 2022 года в гибридном формате - сразу на нескольких локациях Киева и онлайн", - говорится в заявлении.
Событие проведут впервые через два года.
В 2022 году тьюторами ежегодной презентации документальных полнометражных фильмов Ukrainian Doc Preview выступят член консультативных советов B2B Doc и DMZ Docs Бриджит ОʼШи, менеджер рынков на IDFA Forum Селин Мура и режиссер монтажа документального кино Кутайба Бархамджи.
Подать заявку на Ukrainian Doc Preview можно до 13 февраля.
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