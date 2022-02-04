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В 2022 году кинофестиваль Docudays UA состоится в гибридном формате

4 февраля, 2022 пятница
12:48
Культура

Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA в 2022 году проведут онлайн и сразу в нескольких локациях Киева

Об этом сообщила пресс-служба Docudays UA .

"Фестиваль состоится с 25 марта по 3 апреля 2022 года в гибридном формате - сразу на нескольких локациях Киева и онлайн", - говорится в заявлении.

Событие проведут впервые через два года.

В 2022 году тьюторами ежегодной презентации документальных полнометражных фильмов Ukrainian Doc Preview выступят член консультативных советов B2B Doc и DMZ Docs Бриджит ОʼШи, менеджер рынков на IDFA Forum Селин Мура и режиссер монтажа документального кино Кутайба Бархамджи.

Подать заявку на Ukrainian Doc Preview можно до 13 февраля.

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кинофестиваль
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