В 2022 году из-за войн, COVID-19 и изменения климата гуманитарной помощи потребует каждый 29-й житель планеты, - ООН
Организация Объединенных Наций предупреждает, что в 2022 году гуманитарная помощь и защита потребуются 274 млн жителей планеты
Об этом говорится в годовом отчете и плане на 2022 год Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов.
По оценкам ООН, в следующем году в общей сложности 274 млн человек во всем мире будут нуждаться в неотложной помощи и защите, что на 17% больше, чем в 2021 году.
Худшая ситуация - в Афганистане, Эфиопии, Мьянме и Демократической Республике Конго.
Главными причинами страданий людей становятся военные действия в разных точках планеты, пандемия коронавируса и глобальное потепление.
"Климатический кризис в первую очередь и сильно поражает самых уязвимых людей в мире. Затягиваются конфликты, а нестабильность обострилась в нескольких частях света, в частности в Эфиопии, Мьянме и Афганистане. Пандемия не закончилась, и бедные страны лишены вакцин", - подытожил. руководитель гуманитарной службы ООН Мартин Гриффитс.
ООН отмечает, что более 1% населения мира стали перемещенными лицами. В большинстве военных кризисов больше всего страдают женщины и девушки.
По подсчетам ООН, для оказания помощи 183 млн человек, которым она нужна наиболее остро, понадобится $41 млрд.
- Ранее сообщалось , что в 2021 году 45 млн человек из 43 стран мира оказались на грани голода.
- По данным ООН , в Западной и Центральной Африке более 21 тыс. детей принимают участие в войнах.
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