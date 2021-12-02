В 2022 году из-за войн, COVID-19 и изменения климата гуманитарной помощи потребует каждый 29-й житель планеты, - ООН

Об этом говорится в годовом отчете и плане на 2022 год Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов.



По оценкам ООН, в следующем году в общей сложности 274 млн человек во всем мире будут нуждаться в неотложной помощи и защите, что на 17% больше, чем в 2021 году.



Худшая ситуация - в Афганистане, Эфиопии, Мьянме и Демократической Республике Конго.



Главными причинами страданий людей становятся военные действия в разных точках планеты, пандемия коронавируса и глобальное потепление.



"Климатический кризис в первую очередь и сильно поражает самых уязвимых людей в мире. Затягиваются конфликты, а нестабильность обострилась в нескольких частях света, в частности в Эфиопии, Мьянме и Афганистане. Пандемия не закончилась, и бедные страны лишены вакцин", - подытожил. руководитель гуманитарной службы ООН Мартин Гриффитс.



ООН отмечает, что более 1% населения мира стали перемещенными лицами. В большинстве военных кризисов больше всего страдают женщины и девушки.



По подсчетам ООН, для оказания помощи 183 млн человек, которым она нужна наиболее остро, понадобится $41 млрд.

Ранее сообщалось , что в 2021 году 45 млн человек из 43 стран мира оказались на грани голода.

По данным ООН , в Западной и Центральной Африке более 21 тыс. детей принимают участие в войнах.