Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом базовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем 2022 составила 0,8%, за год в целом – 22,6%.

Цены на пищевые продукты на потребительском рынке в декабре выросли на 0,7% по сравнению с ноябрем, на 34,4% – к декабрю 2021 года.

В декабре на 2,5-0,9% подорожали масло, молоко и молочные продукты, хлеб, фрукты, овощи, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы. В то же время на 2,7-0,1% подешевели продукты переработки зерновых, яйца, сахар, мясо птицы, сало, свинина, рис.

В то же время цены на яйца в годовом исчислении выросли на 76,6%, на фрукты – на 73,8%, овощи – на 51,8%, рыбу – на 45,8%. Цены на топливо и смазочные масла за год увеличились на 69,4%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7% к ноябрю 2022 г., что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%. К декабрю 2021 г. – на 22,7%.

Одежда и обувь в месячном измерении подешевели на 2,6%, в том числе одежда – на 3%, обувь – на 2,4%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,9% произошел в первую очередь путем удорожания амбулаторных услуг на 1,3% и фармацевтической продукции – на 1%.

Цены на транспорт выросли на 1,6% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 3,1%", – добавили в Госстате.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb