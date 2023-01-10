В 2022 году инфляция в Украине достигла 26,6%, - Госстат
В декабре 2022 года инфляция выросла по сравнению с ноябрем на 0,7%, за 2022 год в целом цены выросли на 26,6%
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
При этом базовая инфляция в декабре по сравнению с ноябрем 2022 составила 0,8%, за год в целом – 22,6%.
Цены на пищевые продукты на потребительском рынке в декабре выросли на 0,7% по сравнению с ноябрем, на 34,4% – к декабрю 2021 года.
В декабре на 2,5-0,9% подорожали масло, молоко и молочные продукты, хлеб, фрукты, овощи, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы. В то же время на 2,7-0,1% подешевели продукты переработки зерновых, яйца, сахар, мясо птицы, сало, свинина, рис.
В то же время цены на яйца в годовом исчислении выросли на 76,6%, на фрукты – на 73,8%, овощи – на 51,8%, рыбу – на 45,8%. Цены на топливо и смазочные масла за год увеличились на 69,4%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7% к ноябрю 2022 г., что связано с подорожанием табачных изделий на 1,7%. К декабрю 2021 г. – на 22,7%.
Одежда и обувь в месячном измерении подешевели на 2,6%, в том числе одежда – на 3%, обувь – на 2,4%.
Рост цен в сфере здравоохранения на 0,9% произошел в первую очередь путем удорожания амбулаторных услуг на 1,3% и фармацевтической продукции – на 1%.
Цены на транспорт выросли на 1,6% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 3,1%", – добавили в Госстате.
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