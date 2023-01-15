Об этом сообщил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член Украинского совета бизнеса Михаил Непран в эфире Еспресо.

"Милитарная экономика дает много новых возможностей. Я общался со специалистами. Интересный факт: когда два года назад в Торгово-промышленной палате мы проводили встречу производителей, поставлявших Минобороны оружие, одежду, питание, и специалистами Минобороны, процент, работавший с министерством, был 20–25%. Сейчас около 50%", - подчеркнул он.

По словам Михаила Непрана, стали много шить одежды для военных. Также частные структуры снабжают не только санитарно-гигиенической одеждой и обувью, но и вооружением, боекомплектами.

30 ноября Европейская Бизнес Ассоциация сообщила, что из-за войны РФ против Украины до конца 2022 года более 50% бизнеса терпит убытки, однако более 40% ожидают роста.

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