В 2022 году бизнес стал поставлять Минобороны на 25–30% товаров больше, - первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Непран
В 2022 году частные производители поставили в Минобороны около 50% своей продукции, что на 25–30% больше, чем в 2020 году
Об этом сообщил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, член Украинского совета бизнеса Михаил Непран в эфире Еспресо.
"Милитарная экономика дает много новых возможностей. Я общался со специалистами. Интересный факт: когда два года назад в Торгово-промышленной палате мы проводили встречу производителей, поставлявших Минобороны оружие, одежду, питание, и специалистами Минобороны, процент, работавший с министерством, был 20–25%. Сейчас около 50%", - подчеркнул он.
По словам Михаила Непрана, стали много шить одежды для военных. Также частные структуры снабжают не только санитарно-гигиенической одеждой и обувью, но и вооружением, боекомплектами.
30 ноября Европейская Бизнес Ассоциация сообщила, что из-за войны РФ против Украины до конца 2022 года более 50% бизнеса терпит убытки, однако более 40% ожидают роста.
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