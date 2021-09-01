В 2021 году вдвое меньше абитуриентов с оккупированных территорий подали заявки на поступление в украинские вузы
В 2021 учебном году в два раза меньше абитуриентов из оккупированного Крыма и Донбасса подали заявки на вступление в университеты, расположенные на подконтрольной Киеву территории
Об этом сообщила уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова .
Накануне Дня знаний специалисты проводили соответствующий мониторинг и установили, что только около шести тысяч человек с оккупированных территорий подали документы на поступление, хотя в прошлом году этот показатель составлял 12 тысяч.
"Уменьшение количества абитуриентов с временно оккупированных территорий вызвано мощной информационной кампанией страны-оккупанта", - отметила Денисова и добавила, что не все школьники смогли узнать об упрощенной системе вступления из оккупированных областей и Крыма.
Поэтому Денисова обратилась к министру образования и науки Сергеяю Шкарлетау с просьбой обеспечить проведение информационно-просветительских мероприятий для поощрения детей к поступлению в вузы на материковой части Украины.
В частности, она предложила разместить информационные стенды на КПВВ с временно оккупированными территориями Донецкой, Луганской областей и АР Крым.
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