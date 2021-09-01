В 2021 году вдвое меньше абитуриентов с оккупированных территорий подали заявки на поступление в украинские вузы

Об этом сообщила уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова .

Накануне Дня знаний специалисты проводили соответствующий мониторинг и установили, что только около шести тысяч человек с оккупированных территорий подали документы на поступление, хотя в прошлом году этот показатель составлял 12 тысяч.

"Уменьшение количества абитуриентов с временно оккупированных территорий вызвано мощной информационной кампанией страны-оккупанта", - отметила Денисова и добавила, что не все школьники смогли узнать об упрощенной системе вступления из оккупированных областей и Крыма.

Поэтому Денисова обратилась к министру образования и науки Сергеяю Шкарлетау с просьбой обеспечить проведение информационно-просветительских мероприятий для поощрения детей к поступлению в вузы на материковой части Украины.

В частности, она предложила разместить информационные стенды на КПВВ с временно оккупированными территориями Донецкой, Луганской областей и АР Крым.