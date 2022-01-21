В 2021 году в Укрзализныце продажи билетов онлайн достигли 68,5%.

Об этом сообщает пресс- служба Укрзализныци .



"Пассажиры АО "Укрзализныця" все чаще покупают билеты через электронные сервисы. Доля электронных билетов по итогам 2021 года составляет 68,5% от общего объема. Продажи билетов онлайн значительно выросли в декабре прошлого года – до 77%", – отметили в сообщении.



В Укрзализныце отметили, что в течение 2021 пассажиры купили 28,8 млн билетов на поезда через онлайнсервисы и кассы.



"АО "Укрзализныця" продолжает развитие онлайн-сервисов для удобства пассажиров. Так, в течение последнего месяца Укрзализныця и Visa возвращали 10% средств за проездные документы, приобретенные в чат-ботах Укрзализныци у Viber, Telegram, Facebook Messenger и Apple Messages", - отметили в заявлении.



Кроме того, в Укрзализныце добавили, что онлайн за билеты можно расплатиться карточкой "Поддержка".

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