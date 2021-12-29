В 2021 году в Украине высадили около 240 млн деревьев, - Гослесагентство

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В этом году предприятия, подчиняющиеся Государственному агентству лесных ресурсов Украины, высадили 240 миллионов сеянцев и саженцев. Кроме того, на землях других лесопользователей высажено дополнительно около 9 миллионов древесных растений", - сообщил глава Гослесагентства Юрий Болоховец.



Больше всего сеянцев высадили в Житомирской области - 51 млн. В Гослесагентстве отмечают, что в 2020 году в этом регионе пожар уничтожил 75 га леса.



Также лидерами по количеству посаженных сеянцев являются Волынь (23,3 млн), Ривненщина (29,5 млн), Черниговщина (15,6 млн).



В лесостепной зоне высадили 66,5 млн растений. В Киевской области посадили почти 20 млн деревьев, в Полтавской и Сумской областях - почти по 10 млн, в Черкасской области - 8,2 млн, в Винницкой области - 5,2 млн, в Харьковской области - 6,2 млн, в Тернопольской области - 4,4 млн, в Хмельницкой области - 3,7 млн.



В степных областях высадили 21,3 млн сеянцев: в Луганской области - 6,6 млн, в Запорожской области - около 4,4 млн, в Кировоградской - 3,8 млн, в Херсонской - 2,7 млн, в Днепропетровщине - 1,6 млн, в Донецкой области - почти 1 млн, в Николаевской области - 636 тыс., в Одесской области - почти 500 тыс.



В Карпатах посадили 30,3 млн деревьев, 15,1 млн из которых - на Закарпатье, 8,1 млн - на Львовщине, по 3,5 млн - в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.



Осенью 2021 года также высадили более 9 млн деревьев на землях других лесопользователей.



Как сообщили в Гослесагентстве, в 2022 году лесоводы планируют высадить около 300 млн сеянцев.

Напомним, в июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о реализации в Украине проекта "Зеленая страна", предусматривающего увеличение площади лесов на 1 млн га в течение десяти лет.

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