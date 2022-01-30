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В 2021 году в боях с россиянами на Донбассе погибли 79 украинских бойцов. Имена героев

30 января, 2022 воскресенье
19:14
война с Россией

Боевые потери украинского войска в войне с Россией в течение прошлого 2021 года составляют 79 солдат и офицеров

Такие данные взяты из открытых источников со ссылкой на ежемесячные подсчеты Новостей, которые приводит Espresso.TV .

Январь

1. Олег Андриенко. Родился 22 августа 1983 в Запорожье.

2. Александр Отрепьев. Родился 28 июля 1992 в селе Приют Еланецкого района Николаевской области.

3. Роман Дзюбенко. Родился 13 октября 1994 года в селе Ольхово Станично-Луганского района Луганской области.

Февраль

1. Дмитрий Власенко. Родился 19 августа 1982 года в селе Грушевка Первомайского района Николаевской области.

2. Назарий Полищук. Родился воин 18 октября 1996 года в селе Вотиловка Лисянского района Черкасской области.

3. Алексей Подвезенный. Родился 5 июня 1997 года в селе Красный Деркул Станично-Луганского района Луганской области.

4. Александр Глушко. Родился 11 ноября 1984 года в селе Руновщина Полтавской области.

5. Владислав Лященко. Родился 16 июня 1996 года в городе Горловке Донецкой области.

6. Александр Войтенко. Родился 30 ноября 1974 года в Полтаве.

7. Вячеслав Алексеенко. Родился 17 апреля 1987 года в Кременчуге Полтавской области.

8. Дмитрий Мироненко. Родился 31 марта 1994 года в Харькове.

9. Сергей Петраускас. Родился 18 декабря 1977 года в Ичне Прилукского района Черниговской области.

10. Дмитрий Сардак. Родился 11 июня 1986 года в Одессе.

11. Сергей Моисеенко. Родился 17 декабря 1988 года, жил в Херсоне.

Март

1. Владимир Оноприенко. Родился 25 мая 1977 года в Драбове Черкасской области.

2. Александр Пекур. Родился 17 ноября 1990 года в селе Гуровщина Бучанского района Киевской области.

3. Виктор Пасека. Родился 8 июня 1965 года в селе Мончинцы Красиловского района Хмельницкой области.

4. Андрей Грабарь. Родился 14 сентября 1995 года в Николаеве.

5. Кирилл Быковский. Родился 17 мая 1992 года в Кропивницком.

6. Сергей Коваль. Родился 30 августа 1977 года в селе Рыхта Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

7. Сергей Барныч. Родился 11 января 1974 года в городе Калуш Ивано-Франковской области.

8. Максим Абрамович. Родился в 1994 году в городе Дубровица Ровенской области.

9. Сергей Гайченко. Родился 9 сентября 1993 года в селе Михайловка Синельниковского района Днепропетровской области.

Апрель

1. Сергей Сулима. Родился 9 октября 1980 года в Луцке.

2. Игорь Байтало. Родился 19 мая 1995 года в городе Жидаче Львовской области.

3. Владислав Мороз. Родился 14 июля 1997 года в селе Халаидово Уманского района (ныне – Монастырищенского) Черкасской области.

4. Виктор Гелебрант. Родился 23 января 1972 гда в селе Нелипино Свалявского района Закарпатской области.

5. Максим Стеблянко. Родился 24 января 1998 года в Лебедине Сумской области.

6. Владимир Шпак. Родился 13 марта 1984 года в Чернигове.

7. Денис Юшко. Родился 31 мая 1998 года в селе Новобогдановка Николаевской области.

8. Андрей Теперик. Родился 30 января 1997 года в селе Мартово Печенежского района Харьковской области.

9. Ярослав Карлийчук. Родился 7 августа 1996 года в селе Черепковцы Глубокского района Буковины.

10. Алексей Мамчий. Родился 27 июня 1980 года в Черновцах.

11. Давид Шартова. Родился 11 января 1975 года в Тбилиси.

12. Александр Луцик. Родился 18 мая 1982 года в селе Годомичи Камень-Каширского района Волынской области.

13. Иван Ковалевский. Родился 18 февраля 1973 года в селе Колинки Городенковского района Ивано-Франковской области.

14. Роман Гуляк. Родился 7 октября 1990 года в Волочиске Хмельницкой области.

Май

1. Дмитрий Товчигречко. Родился 28 февраля 1984 года в Кривом Роге.

2. Сергей Коробцов. Родился 2 июля 1998 года в Коростене Житомирской области.

3. Юрий Опрышко. Родился 12 ноября 1978 года в селе Ялынци Кременчугского района Полтавской области.

4. Виктор Городниченко. Родился 19 февраля 1996 года в селе Покровская Багачка Полтавской области.

5. Павел Колесник. Родился 23 марта 1982 года в селе Новое (ныне Седневская ОТО Черниговского района) в Черниговской области.

6. Максим Полевой. Родился 18 декабря 1984 года в селе Ефимовка Волочисского района Хмельницкой области.

Июнь

1. Владимир Белов. Родился 28 июля 1984 года в Казахстане.

2. Андрей Гонар. Родился 14 августа 1969 года в Кривом Роге.

Июль

1. Юрий Письменный. Родился 4 марта 1962 года в Днепре.

2. Богдан Бродовский. Родился 17 апреля 1984 года в Гайсине Винницкой области.

3. Евгений Курасов. Родился в 1996 году в селе Локня в Сумской области.

4. Владимир Яськив. Родился в 1977 году в поселке Большие Бирки Тернопольской области.

5. Андрей Беляев. Родился 17 июля 1982 года в Днепропетровской области.

6. Александр Горбенко. Родился 14 августа 1992 года в Кривом Роге.

7. Дмитрий Сивоконь. Родился 14 сентября 1982 года в Херсонской области.

Август

1. Ярослав Семеняко. Родился 1 октября 1989 года в селе Калиновка Конотопского района Сумской области.

2. Алексей Кайданович. Родился 9 января 1991 года в селе Федоровка Новоград-Волынского района Житомирской области.

3. Артем Мазур. Родился 28 марта 1995 года в Кировоградской области.

4. Василий Островский. Родился 21 июля 1980 года в селе Сороки-Львовские, что в пригороде Львова.

5. Юрий Михайлов. Родился 14 февраля 2000 года в Николаеве.

6. Александр Аксенов. Родился 22 сентября 1982 года в Борисполе Киевской области.

7. Вячеслав Питько. Родился 22 декабря 1972 года в городе Каменское на Днепропетровщине.

8. Андрей Вискребец. Родился 28 апреля 1982 года в Запорожье.

9. Роман Задорожный. Родился 9 июня 1994 года в поселке Добротвор Червоноградского района Львовской области.

Сентябрь

1. Алексей Куленко. Родился 30 марта 1985 года в селе Орлово Головановского района Кировоградской области.

2. Денис Герман. Родился 29 сентября 1989 года в Запорожье.

3. Артур Голуб. Родился 13 апреля 1994 года в Малине Коростенского района Житомирской области.

4. Валентин Чепурный. Родился в 1987 году в поселке Высокополье Херсонской области.

5. Демьян Данилов. Родился 12 августа 1997 года в селе Рудники Стрыйского района Львовской области.

6. Виктор Молостов. Родился 13 декабря 1971 года в России.

7. Алексей Стрижак. Родился 6 июля 1982 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Октябрь

1. Георгий Халиков. Родился 24 марта 1970 года в поселке Березино Болградского района Одесской области.

2. Виктор Рачугин. Родился 31 января 1985 года в Запорожье.

Ноябрь

1. Сергей Елисеев. Родился 17 января 1990 года в Днепре.

2. Виталий Павлысько. Родился 29 ноября 1973 года в Яворове Львовской области.

3. Вадим Федосеев. Родился 1 октября 1970 года в селе Бурилово Кривоозерского района Николаевской области.

4. Руслан Прусов. Родился 2 января 1977 года в Болграде в Одесской области.

5. Уберт Мрачковский. Родился 12 июля 1988 года в Хмельницком.

6. Али Алхасли. Родился 22 января 1992 года в Баку.

Декабрь

1. Валерий Геровкин. Родился 21 июля 1999 года в Краматорске.

2. Станислав Запорожец. Родился в 1991 году в Лисичанске Луганской области.

3. Станислав Богуславский. Родился 23 января 1998 в городе Новомосковск на Днепропетровщине.


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