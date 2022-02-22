В 2021 году Украина собрала рекордные 85 млн тонн зерна
Урожай зерновых в 2021 году составил 85,68 млн тонн – на 10,54 млн тонн больше, чем в рекордном 2019 году – 75,14 млн тонн
Об этом сообщает РБК-Украина.
По данным Госстата, урожай вырос на 32% по сравнению с 2020 годом (64,93 млн тонн).
В 2021 году зерновые собрали с площади 15,92 млн га, средняя урожайность составила 53,8 центнера с гектара.
Валовой сбор составил:
- Пшеница – 32,08 млн тонн;
- Кукуруза – 41,87 млн тонн;
- Ячмень – 9,42 млн тонн;
- Рожь – 0,59 млн тонн;
- Тритикале – 0,03 млн тонн;
- Овес – 0,47 млн тонн;
- Гречиха – 0,11 млн тонн;
- Сорго – 0,17 млн тонн;
- Просо – 0,20 млн тонн;
- Рис – 0,05 млн тонн;
- Культуры зернобобовые – 0,68 млн тонн.
По оценкам НБУ урожай обеспечил около трети роста экономики Украины в 2021 году (на 3%).Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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