В 2021 году Украина собрала рекордные 85 млн тонн зерна

Об этом сообщает РБК-Украина.

По данным Госстата, урожай вырос на 32% по сравнению с 2020 годом (64,93 млн тонн).

В 2021 году зерновые собрали с площади 15,92 млн га, средняя урожайность составила 53,8 центнера с гектара.

Валовой сбор составил:

Пшеница – 32,08 млн тонн;

Кукуруза – 41,87 млн тонн;

Ячмень – 9,42 млн тонн;

Рожь – 0,59 млн тонн;

Тритикале – 0,03 млн тонн;

Овес – 0,47 млн тонн;

Гречиха – 0,11 млн тонн;

Сорго – 0,17 млн тонн;

Просо – 0,20 млн тонн;

Рис – 0,05 млн тонн;

Культуры зернобобовые – 0,68 млн тонн.

По оценкам НБУ урожай обеспечил около трети роста экономики Украины в 2021 году (на 3%).