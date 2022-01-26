В 2021 году Украина четвертый раз обновила исторический рекорд и экспортировала агропродовольствия на $27,9 млрд

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"Согласно данным Государственной таможенной службы Украины, по итогам 2021 года Украина экспортировала агропродовольствия (группы 1-24 УКТВЭД, а также казеин, альбумины, шкуры, мех, шерсть и др.) на сумму $27,9 млрд, почти на 25% превысив рекордный показатель 2020 года в $22,4 млрд. Таким образом, наша страна четвертый год обновила исторический рекорд аграрного экспорта", - сказал заместитель директора научного центра Николай Пугачев.

В общем экспорте доля агропродовольственной продукции в 2020 году составила 45%, в 2021 году она снизилась до 41%.

В то же время, по словам Пугачева, в прошлом году в аграрном секторе экономики был установлен ряд рекордов по объемам поставок сельхозпродукции на зарубежные рынки.

В 2021 году зафиксировали самые большие в истории Украины объемы экспорта пшеницы – 20 тыс. тонн, мяса птицы – 459 тыс. тонн, замороженных ягод и других фруктов – 76 тыс. тонн, макаронных изделий – 38 тыс. тонн.

"Решающим для суммарного роста экспорта продукции АПК в 2021 году стало увеличение объемов поставок в Азию, Европейский Союз и Африку, которое в прошлом году достигло своего наибольшего значения за период независимости Украины. При этом стоимость поставок в СНГ также увеличилась", - передает прессслужба.

По сравнению с 2020 годом в 2021 году в страны Азии экспортировали на 26% больше агропродукции (на $13,7 млрд), в страны-члены ЕС – на 12% ($8,4 млрд), Африки – на 28% ($3,7 млрд) ).



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