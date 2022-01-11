В 2021 году строительство ветроэлектростанций сократилось вдвое, - НКРЭКУ
В 2021 году в Украине ввели в эксплуатацию 731 МВт мощностей возобновляемой энергетики - почти вдвое меньше показателя 2020 года, когда запустили 1 331 МВт ветроэлектростанций
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расчеты Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
В 2021 году построили 359 МВт мощностей ветроэлектростанций, 286 МВт промышленных солнечных электростанций, 18 МВт домашних электростанций, 43 на биомассе, 20 биогазовых и 4 МВт малых гидроэлектростанций.
Кроме того, в декабре 2021 года в Украине ввели в эксплуатацию 22 МВт мощностей "зеленых" электростанций, что является наименьшим показателем за весь 2021 год.
Общая мощность "зеленых" электростанций в Украине на конец 2021 года составила 8 451 МВт.
- Напомним, за прошлый год производство электроэнергии в Украине выросло на 5,2%, при этом экспорт снизился на 26,5%.
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