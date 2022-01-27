В 2021 году соцслужбы зафиксировали более 284 тыс. обращений о совершении домашнего насилия
В 2021 году органы и учреждения, противодействующие домашнему насилию, зафиксировали более 284 тыс. обращений о совершении домашнего насилия
Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на Национальную социальную сервисную службу Украины.
Так, больше всего обращений о насилии в семье поступало от женщин - 233 210. Мужчины обращались в соцслужбы 45 677 раз, а от детей поступило 5 334 обращения.
В прошлом году наибольшее количество обращений зафиксировали в Киеве - 36 114. На втором месте Днепропетровская область с 24 174 обращениями, а на третьем Львовская - там о домашнем насилии сообщали 21 198 раз. После них идут Запорожская область (16 588) и Волынская (15 843) области.
В соцслужбе добавили, что на 1 января 2022 года в Украине 46 приютов для людей, которые пострадали от домашнего насилия или насилия по признаку пола - год назад таких приютов было 33. Однако их до сих пор нет в Житомирской, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.
- Напомним, в Оболонском районе Киева появилась служба помощи лицам, пострадавшим от домашнего насилия.
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