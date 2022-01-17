В 2021 году неплатежеспособные банки получили 2,8 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.



"Поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов, по итогам 2021 года составили около 2,8 млрд грн. Эта сумма включает средства от продажи активов и аренды имущества банков, погашения кредитов и ценных бумаг. В частности, поступления от продажи активов банков по состоянию на 1 января 2022 года составили около 2,4 млрд грн", - говорится в сообщении.



Фонд гарантирования вкладов в 2021 году провел более 4 500 открытых электронных аукционов в системе Prozorro.Продажи. Из них более 300 аукционов были результативными, с общей суммой реализации лотов 2,26 млрд грн. Кроме этого, один лот был продан через торговую систему международного советника ООО "ЭКСИТО ПАРТНЕРС И КОЭН УКРАИНА" за 148 млн грн.



Отмечается, что в прошлом году самым результативным стал второй квартал, когда сумма реализации лотов достигла 1,4 млрд грн. В этот период прошли успешные аукционы по продаже: земельного участка "Родовид банка" в Киеве – за 370 млн грн; головного офиса "Родовид Банка" в столице – за 280,6 млн грн; пула активов банка "Финансы и Кредит" и "Дельта Банка", в состав которого вошли права требования по кредитам юридических лиц (часть из них в залоге НБУ) – за 269,1 млн. грн.



Успешные аукционы 2021 года по уровню конверсии – по продаже недвижимого имущества, в частности: офисного помещения "Мисто Банка" – за 82,9 млн грн (конверсия 101%); 5 паркомест (активов "Мисто Банка") в Киеве – за 2,9 млн грн (конверсия 169%); головного офиса "ВТБ Банка" вместе с земельным участком в Киеве – за 294,3 млн грн (конверсия 110%).



Денежные средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда гарантирования, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

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