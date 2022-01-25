В 2021 году на дороги в Украине потратили в 10 раз больше, чем на обеспечение армии - "Наши деньги"

Об этом сообщает издание "Наши деньги".



"Мы сделали выборку с 2017 года, когда уже все государственные заказчики перешли к "Прозорро" (напомним, военные в порядке эксперимента туда перешли почти на год раньше Укравтодора). За этот период Минобороны провело закупки обмундирования, продовольствия, топлива, ремонта техники и т.д. на 63 млрд грн", – говорится в сообщении.



Отдельно в бюджет по Государственному оборонному заказу за пять лет заложили еще 84 млрд грн. Эти средства пошли на закупки военной техники, оружия и боеприпасов, которые засекречены и проводятся не через систему "Прозорро".



В целом, с 2017 по 2021 год на военные нужды провели закупки на 147 млрд грн.



"Укравтодоровские службы провели тендеры на ремонт дорог в этот же период на 635 млрд грн. При этом наибольший разрыв начался со стартом "Большого строительства" Владимира Зеленского. В 2021 году на асфальтирование протендерили в 10(!) раз больше, чем на материальное обеспечение армии воюющей страны", - говорится в сообщении.







В то же время журналисты отмечают, что большая часть строительства дорог делается на заемные и в Украине, и за рубежом деньги.



"В прошлом году выплаты по кредитам международным банкам и по ОВГЗ (облигации внутренних государственных займов, - ред.) составили рекордные 15 млрд грн", - отмечают в издании.



Кроме того, "Наши деньги" опубликовали инфографику с тендерами Минобороны на обмундирование с 2016 по 2021 год. Наибольший показатель, в 2019 году, составил 3,41 млрд грн. А вот меньше всего средств потратили в 2021 году - 1,66 млрд грн.





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