В 2021 году на борьбу с COVID-19 потратили около 35 млрд грн
За 11 месяцев 2021 года из госбюджета израсходовано 34,7 млрд грн из предусмотренных 43,7 млрд грн на противодействие пандемии COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Больше всего денег - 17,8 млрд грн - потратили на зарплату врачам и проведение прививок населению.
"На оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставленных пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19 - 17,8 млрд грн; на закупку вакцин от COVID-19 - 9,8 млрд грн. Также Украина уже получила бесплатно 11,2 млн доз вакцин от международных партнеров", - говорится в сообщении.
По информации Минфина, на обеспечение больниц кислородом, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования потрачено 584 млн грн.
При этом на социальные выплаты населению в условиях карантина потратили 2,9 млрд грн, а на борьбу с коронавирусом в учебных заведениях – 18,3 млн гривен. На доплаты силовикам и пограничникам потратили менее миллиарда гривен.
- Напомним, Украина намерена закупить таблетки "Молнупиравир" компании Merck, которые будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания.
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