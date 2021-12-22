В 2021 году на борьбу с COVID-19 потратили около 35 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.



Больше всего денег - 17,8 млрд грн - потратили на зарплату врачам и проведение прививок населению.



"На оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи, предоставленных пациентам с COVID-19, и услуг по вакцинации населения от COVID-19 - 17,8 млрд грн; на закупку вакцин от COVID-19 - 9,8 млрд грн. Также Украина уже получила бесплатно 11,2 млн доз вакцин от международных партнеров", - говорится в сообщении.



По информации Минфина, на обеспечение больниц кислородом, экспресс-тестами и расходными материалами для тестирования потрачено 584 млн грн.



При этом на социальные выплаты населению в условиях карантина потратили 2,9 млрд грн, а на борьбу с коронавирусом в учебных заведениях – 18,3 млн гривен. На доплаты силовикам и пограничникам потратили менее миллиарда гривен.

Напомним, Украина намерена закупить таблетки "Молнупиравир" компании Merck, которые будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания.