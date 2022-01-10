В 2021 году инфляция в Украине удвоилась и составляет 10%, - данные Госстата
Рост потребительских цен в Украине в 2021 году ускорился до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Госстата.
По данным службы, в декабре этого года инфляция снизилась до 0,6% с 0,8% в ноябре, тогда как в декабре прошлого она была еще выше – 0,9%.
За прошлый месяц базовая инфляция составила 0,4% по сравнению с 0,8% в ноябре и 0,3% в декабре 2020 года. Это вывело ее значение в целом за 2021 год на 7,9% по сравнению с 4,5% годом ранее.
Издание отмечает, что в октябре потребительские цены выросли на 0,9%, в сентябре – на 1,2%, в августе снизились на 0,2%, в июле и июне выросли на 0,1% и на 0,2% соответственно .
- Напомним, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук спрогнозировал, что в начале 2022 года темпы роста цен останутся высокими.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.38
Покупка 27.38Продажа 27.64
-
EUR
Покупка 30.82Продажа 31.27
- Актуальное
- Важное