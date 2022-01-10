В 2021 году инфляция в Украине удвоилась и составляет 10%, - данные Госстата

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Госстата.



По данным службы, в декабре этого года инфляция снизилась до 0,6% с 0,8% в ноябре, тогда как в декабре прошлого она была еще выше – 0,9%.



За прошлый месяц базовая инфляция составила 0,4% по сравнению с 0,8% в ноябре и 0,3% в декабре 2020 года. Это вывело ее значение в целом за 2021 год на 7,9% по сравнению с 4,5% годом ранее.



Издание отмечает, что в октябре потребительские цены выросли на 0,9%, в сентябре – на 1,2%, в августе снизились на 0,2%, в июле и июне выросли на 0,1% и на 0,2% соответственно .

Напомним, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук спрогнозировал, что в начале 2022 года темпы роста цен останутся высокими.