В 2021 году ФЛП уплатили рекордные 34,8 млрд грн единого налога
В 2021 году ФЛП уплатили в госбюджет 34,8 млрд грн единого налога, что является рекордным показателем за последние пять лет
Об этом сообщает Opendatabot.
34,8 млрд единого налога за прошлый год превысили показатель 2020 года, когда с ФЛП собрали 27,6 млрд грн, а также все суммы за предыдущие пять лет.
Рекорд объясняют тем, что доход ФЛП увеличился, также возросло количество новых предпринимателей, а открытые ФЛП стали реже закрываться. К концу 2021 года в Украине появилось около 2 млн бизнесов.
"Единый налог - это главный налог для ФЛП, введенный для упрощения ведения бизнеса и снижения налоговой нагрузки. Возможность перейти на упрощенную систему предусмотрена для физлиц-предпринимателей и юрлиц, масштабы деятельности которых не превышают определенные законом рамки по максимальному объему доходов и количеству работников", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что последние инициативы по фискализации, в частности обязательное использование регистратора расчетных операций или программного регистратора расчетных операций, направлены на выявление реального объема доходов предпринимателя. Также эти меры позволяют выявить соблюдение предпринимателем законности использования упрощенной системы.
- Напомним, 17 декабря 2021 года представители движения по защите прав физических лиц предпринимателей SaveФЛП собрались на протест на улице Грушевского под Верховной Радой. Они потребовали принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.
- 17 декабря 2021 года ВР провалила перенос обязательного ввода кассовых аппаратов для ФЛП еще на один год.
- 25 января участники акции SaveФЛП митинговали под зданием Рады - около 5 человек отвели в автозаки, участники акции подошли к машинам и между ними и полицией произошли столкновения. Впоследствии участники движения SaveФЛП объявили акцию протеста под ВР бессрочной.
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