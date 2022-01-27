В 2021 году ФЛП уплатили рекордные 34,8 млрд грн единого налога

Об этом сообщает Opendatabot.



34,8 млрд единого налога за прошлый год превысили показатель 2020 года, когда с ФЛП собрали 27,6 млрд грн, а также все суммы за предыдущие пять лет.





Рекорд объясняют тем, что доход ФЛП увеличился, также возросло количество новых предпринимателей, а открытые ФЛП стали реже закрываться. К концу 2021 года в Украине появилось около 2 млн бизнесов.

"Единый налог - это главный налог для ФЛП, введенный для упрощения ведения бизнеса и снижения налоговой нагрузки. Возможность перейти на упрощенную систему предусмотрена для физлиц-предпринимателей и юрлиц, масштабы деятельности которых не превышают определенные законом рамки по максимальному объему доходов и количеству работников", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что последние инициативы по фискализации, в частности обязательное использование регистратора расчетных операций или программного регистратора расчетных операций, направлены на выявление реального объема доходов предпринимателя. Также эти меры позволяют выявить соблюдение предпринимателем законности использования упрощенной системы.

Напомним, 17 декабря 2021 года представители движения по защите прав физических лиц предпринимателей SaveФЛП собрались на протест на улице Грушевского под Верховной Радой. Они потребовали принять законопроект № 5866-1, направленный на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

17 декабря 2021 года ВР провалила перенос обязательного ввода кассовых аппаратов для ФЛП еще на один год.

25 января участники акции SaveФЛП митинговали под зданием Рады - около 5 человек отвели в автозаки, участники акции подошли к машинам и между ними и полицией произошли столкновения. Впоследствии участники движения SaveФЛП объявили акцию протеста под ВР бессрочной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb