В 2016 году именно по моей инициативе он появился в "Днепре", - Маркевич о герое матча со Швецией Довбике
Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич вспомнил, что именно он пригласил в "Днепр" Артема Довбика
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua .
По словам Маркевича, после нескольких тренировок он требовал подписать с Довбиком контракт.
"Еще раз убеждаешься, как в футболе многое зависит от мелочей. В свое время Артем Довбик не оказался бы среди кандидатов в сборную, если бы не травмы основных нападающих - Артема Беседина и Mораеса. И во вчерашнем поединке он не вышел бы на замену, если бы не травма того же Беседина. Я рад за Артема еще и потому, что в 2016 году именно по моей инициативе он появился в "Днепре". Помню, что уже после нескольких тренировок я сказал, чтобы с ним срочно подписали контракт ", - рассказал Мирон Маркевич.
В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. В основное время матч завершился вничью 1:1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.
В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победившей Германию (2:0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Лучшим игроком матча между Украиной и Швецией был признан полузащитник нашей сборной Александр Зинченко.
- 30 июня стало известно, что травмированный Артем Беседин больше не сыграет на Евро-2020.
- После этого Мирон Маркевич считает, что шведский защитник Маркус Даниэльсcон заслужил красную карточку за грубый фол против Артема Беседина.
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