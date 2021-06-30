В 2016 году именно по моей инициативе он появился в "Днепре", - Маркевич о герое матча со Швецией Довбике

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua .



По словам Маркевича, после нескольких тренировок он требовал подписать с Довбиком контракт.



"Еще раз убеждаешься, как в футболе многое зависит от мелочей. В свое время Артем Довбик не оказался бы среди кандидатов в сборную, если бы не травмы основных нападающих - Артема Беседина и Mораеса. И во вчерашнем поединке он не вышел бы на замену, если бы не травма того же Беседина. Я рад за Артема еще и потому, что в 2016 году именно по моей инициативе он появился в "Днепре". Помню, что уже после нескольких тренировок я сказал, чтобы с ним срочно подписали контракт ", - рассказал Мирон Маркевич.

В заключительном матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. В основное время матч завершился вничью 1:1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.



В четвертьфинале Евро-2020 сборная Украины сыграет против Англии, победившей Германию (2:0). Матч состоится 3 июля в Риме на стадионе "Стадио Олимпико".