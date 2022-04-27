В 2014-м предал, в 2022-м вернулся с оккупантами. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы за госизмену и дезертирство бывшего украинского военного
В 2014 году изменник отказался покинуть оккупированный Россией Крым, пошел на службу в армию РФ, а в феврале 2022 года прибыл в Украину в составе войск российских оккупантов и был взят в плен
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.
Бывший украинский военнослужащий в 2014 году нарушил присягу, отказавшись выполнить приказ о передислокации воинской части из Крыма и пошел служить вооруженным силам государства-агрессора. Через восемь лет – 25 февраля 2022 года – он вернулся в Украину в составе оккупационных войск, вошедших в Новую Каховку в Херсонской области, - говорится в сообщении.
Он и еще двое бывших украинских военных были взяты в плен в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, разбитого украинскими десантниками области в Николаевской области.
В судебном разбирательстве по второму бывшему военнослужащему ВСУ стороны перешли к дебатам. Судебное разбирательство по третьему еще не назначено.
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