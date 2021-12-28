В 2014 году смогли москалям дать в рыло, - президент СК "Днепр-1" отозвался о России и украинских футболистах, играющих у агрессора

Об этом сообщает fanday.net .



По словам Березы, Россия пропала для него после 2014 года.



"В 2014 году смогли же москалям дать в рыло, что они до сих пор не могут отойти, все маневры делают у нашей границы. Но понимают, что если полезут, станут удобрением на нашей земле. Россия развязала против нас войну. Эти д******ы, наверное, еще живут в СССР. Лично для меня, Россия пропала после 2014 года. Украинские игроки в России?Они едут в страну, которая украла у нас Крым и начала войну на Донбассе и находят тысячи оправданий: "спорт вне политики", "мне семью кормить надо", - сказал Юрий Береза.



СК "Днепр-1" первую половину сезона закончил на третьей позиции в турнирной таблице УПЛ с 40 набранными баллами в активе.



Юрий Береза – украинский военный, предприниматель и политик. В начале боевых действий на Донбассе командовал добровольческим полком специального назначения "Днипро-1". Народный депутат Украины VIII созыва.

28 декабря президент СК "Днепр-1" Юрий Береза заявил, что требует за своего форварда Артема Довбыка более 10 млн евро.