Об этом он сообщил во время интервью для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung .

В частности он также подчеркнул, что Минские договоренности дали Украине время для укрепления своей армии, и это позволило в 2022 году сломать планы российского агрессора.

"Международное сообщество в целом, особенно США, и Европа, которая, по общему признанию, была разделена в вопросе отношений с Россией Владимира Путина и введения санкций, не были достаточно решительны. Вместе с Ангелой Меркель наша цель заключалась в том, чтобы предотвратить войну. Прекращение огня, достигнутое в Минске в 2015 году, ограничило количество жертв. Однако Запад не смог понять, что Путин готовится к войне", – сказал Олланд.

Также по словам Олланда, президент РФ все это время рассчитывал на слабость Запада: "Он думал, что политическая слабость и разногласия в ЕС побуждают к мягкому ответу на вторжение в Украину. Он считал, что начавшееся отступление Америки с мировой арены, которое началось с Обамы, закончится тем, что Трамп его ускорит, и симптомом этого стала катастрофа в Афганистане, которую подтвердил Байден. Вот так в прошлом году Путин ошибочно считал, что может пойти в наступление", – пояснил он.

"Путин грубо ошибался по поводу западной реакции и, главное, украинского сопротивления. Он не понял, что в 2022 году украинская армия была не такая, как в 2014 году. Время, отведенное Украине Минскими соглашениями, позволило ей нарастить большую военную готовность", – считает Олланд.

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Он также объяснил, почему ни Франция, ни Германия не смогли предотвратить войну:

"Чтобы предотвратить войну, нужно установить баланс сил. Надо четко понимать, что в случае вторжения будет очень сильная ответная реакция. Путин не поверил. Газопровод "Северный поток - 2" следовало остановить, когда он еще строился, а западные компании должны были уйти из России намного раньше. Тогда я отменил экспорт вертолетоносцев "Мистраль" для ВМФ РФ. Франция была одна в этом дальновидном шаге, тогда как другие продолжали свои обычные отношения. При этом Путин приглашал бывших руководителей правительств или вводил их в советы зависимых от него компаний" , – напомнил Олланд.

Кроме этого, он отметил, что решение отказаться от продажи России кораблей "Мистраль" подверглось шквалу критики внутри Франции, но время показало: оно было правильным.

"Германия думала, что, покупая газ, она отвернет Путина от военных действий. Я мог понять это соображение. Обычно поставщик ведет себя правильно, иначе он теряет клиента. Но Путин лучше потеряет рынок, чем кусок территории. Во Франции также была большая снисходительность относительно Путина. Кое-кто утверждал, что Путин стал агрессивным, потому что Запад недостаточно общался с ним, недостаточно привлекал его к нашим процессам принятия решений и слишком игнорировал превосходство России. Это обвинение является ошибочным, оно имеет целью изобразить Путина жертвой, а Россию – страной в окружении. Эмманюэль Макрон еще недавно также верил, что сможет наладить диалог с Путиным. Вы видели результат", – констатировал Олланд.

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"Но самое главное сегодня – это то, что мы объединяемся и выдерживаем чувствительные вопросы, чтобы продолжать вводить санкции против российской экономики, наказывать олигархов и вооружать украинцев – и даже соглашаться на более высокие цены на энергоносители. Речь идет не только о защите Украины, но и о демократии", – подчеркнул он.