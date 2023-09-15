В 2014 году не смог присоединиться к нашей армии, но было большое желание помочь - боксер Беринчик

Об этом сообщает The Ring.

"Многие мои друзья и спортсмены присоединились к нашей армии в 2014 году и до сих пор борются за нашу независимость и идентичность. Я тогда не мог этого сделать из-за своей профессиональной карьеры, но у меня было большое желание как-то помочь, поэтому я нашел себя в волонтерстве - помогал армии. Я не могу рассказать, в чем именно мы помогаем, но поверьте мне, помощи никогда не может быть многовато", - говорит Беринчик.

Боксер отметил, что его родной город оккупирован уже 9 лет.

"Это не просто конфликт – это настоящая война, которая началась в 2014 году, а полномасштабное вторжение произошло 24 февраля 2022-го. Мой родной город Краснодон расположен в Луганской области и уже 9 лет оккупирован", - сказал Денис Беринчик.

35-летний Денис Беринчик после начала полномасштабной российской агрессии вступил в ряды терробороны. Сейчас боксер занимается волонтерством.

Он является обладателем титула WBO International в легком весе (до 61,2 кг) и серебряным медалистом Олимпиады-2012.