В 2014 году изменил ВСУ и воевал против Украины: к максимальным 15 годам тюрьмы приговорили бывшего украинского военного
В Николаеве на 15 лет осудили бывшего украинского военного, который в 2014 году перешел на сторону РФ, а в 2022 – прибыл на полномасштабную войну против Украины, однако попал в плен в ВСУ
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.
В 2014 году уроженец Днепропетровщины, служивший в Крыму, не выполнил приказ о передислокации части из оккупированного полуострова и предал Украину. А 25 февраля 2022 года он вернулся в Украину с двумя другими предателями вместе с оккупантами, которые зашли в Новую Каховку на Херсонщине. Их взяли в плен в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, потерпевшего поражение от украинских десантников в Николаевской области.
При публичном обвинении Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере суд признал предателя виновным в государственной измене и дезертирстве (ст. 408, ст. 111 УК Украины). Ему назначили максимальное наказание – 15 лет заключения. По еще одному экс-военному ВСУ суд пока не был назначен.
- К 14 годам заключения был приговорен еще один предатель Украины, который в 2022 году воевал на стороне оккупантов и попал в плен в Николаевской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.04
Покупка 31.04Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.7Продажа 33.89
- Актуальное
- Важное