В 2014 году изменил ВСУ и воевал против Украины: к максимальным 15 годам тюрьмы приговорили бывшего украинского военного

Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме.



В 2014 году уроженец Днепропетровщины, служивший в Крыму, не выполнил приказ о передислокации части из оккупированного полуострова и предал Украину. А 25 февраля 2022 года он вернулся в Украину с двумя другими предателями вместе с оккупантами, которые зашли в Новую Каховку на Херсонщине. Их взяли в плен в составе артдивизиона 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ, потерпевшего поражение от украинских десантников в Николаевской области.



При публичном обвинении Николаевской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере суд признал предателя виновным в государственной измене и дезертирстве (ст. 408, ст. 111 УК Украины). Ему назначили максимальное наказание – 15 лет заключения. По еще одному экс-военному ВСУ суд пока не был назначен.

К 14 годам заключения был приговорен еще один предатель Украины, который в 2022 году воевал на стороне оккупантов и попал в плен в Николаевской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb