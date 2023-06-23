Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"В декабре 2008 года я говорил с Кондолизой Райс, которая тогда возглавляла Госдеп США, и убеждал ее изменить внешнюю политику США по отношению к России. Я объяснял, что РФ готовится аннексировать Крым. Тогда она ответила, что не может себе представить ситуацию, когда РФ нападает на такое государство как Украина. В то время в США отвергали любые наши заявления об угрозе войны России против Украины. Там считали, что в Москве еще остались какие-то остатки здравого смысла и что у них есть время одуматься", - рассказал Огрызко.

Дипломат подчеркнул, что отношение Запада к России не изменилось даже после аннексии Крыма.

"В то время наши американские партнеры руководствовались именно такой логикой. Эта логика и отношени к РФ продолжились и после 2014 года, что подтверждают сегодняшние заявления Барака Обамы. Он, в частности, заявил, что никакой вооруженной агрессии в Крыму не было, а также поддержал Меркель и Саркози, которые отказали Украине и Грузии в получении ПДЧ в НАТО. Таково было понимание ситуации нашими западными партнерами", - добавил он.