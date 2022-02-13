В 20:00 срочно собирается Кабмин, в 22:00 - бюджетный комитет Рады, - Гончаренко
Вечером в воскресенье, 13 февраля 2022 года, состоится заседание Кабинета Министров, а также бюджетного комитета Верховной Рады
Об этом сообщил народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает Еспресо.TV.
"Сегодня в 20:00 состоится внеочередное заседание Кабмина, затем в 22:00 - заседание бюджетного комитета Верховной Рады", - отметил нардеп.
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Завтра, 14 февраля 2022 года, из-за резкого роста вероятности новых вооруженных ударов РФ по Украине украинский парламент переходит на непрерывный режим работы.
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