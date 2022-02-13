Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика В 20:00 срочно собирается Кабмин, в 22:00 - бюджетный комитет Рады, - Гончаренко

В 20:00 срочно собирается Кабмин, в 22:00 - бюджетный комитет Рады, - Гончаренко

13 февраля, 2022 воскресенье
19:40
Экономика

Вечером в воскресенье, 13 февраля 2022 года, состоится заседание Кабинета Министров, а также бюджетного комитета Верховной Рады

Об этом сообщил народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, передает Еспресо.TV.

"Сегодня в 20:00 состоится внеочередное заседание Кабмина, затем в 22:00 - заседание бюджетного комитета Верховной Рады", - отметил нардеп.

Читайте и смотрите : "Причин для дестабилизации гривни не существует. Давайте не создавать их сами, подыгрывая врагу", - Шмыгаль

Завтра, 14 февраля 2022 года, из-за резкого роста вероятности новых вооруженных ударов РФ по Украине украинский парламент переходит на непрерывный режим работы.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также:
Олександр Марцинюк (Почаїв)
12 февраля, 2022 суббота
Скандальный священник из Почаева будет автобусами везти людей в Киев, - СМИ
Путін
11 февраля, 2022 пятница
Американская разведка намеренно предоставляла Белому дому тревожные сценарии эскалации агрессии РФ против Украины, - CNN
Зеленський
11 февраля, 2022 пятница
"Иначе будут кадровые решения": Зеленский поручил главам ряда ОГА за две недели доукомплектовать Силы терробороны
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.91
    Покупка 27.91
    Продажа 28.31
  • EUR
    Покупка 31.74
    Продажа 32.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
13 февраля
21:01
Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть 14 февраля
20:24
На вечернем заседании Кабмина поддержат авиакомпании в отношениях со страховщиками, - Офис президента
20:19
Обновлено
"Пошел ты на **й со своей правдой". В Днепре напали с ножом на съемочную группу журналиста Михаила Ткача
20:08
Байден пообещал Зеленскому: США вместе с союзниками быстро и решительно отреагируют на любую дальнейшую агрессию России
20:02
Олимпиада-2022: Расписание 10-го дня зимних Игр в Пекине
19:53
48 часов прошло, разъяснений от РФ нет. Мы переходим к следующему шагу, - Кулеба
19:27
Олимпиада-2022: Все медалисты 9-го дня Игр в Пекине. ФОТО
19:20
Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер - Путину: "Ослабьте удавку на шее Украины"
18:52
Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 9-го дня Игр в Пекине
18:26
Эксклюзив
Алина Паш
"Евровидение" на разрыв. Как победа русофилки Алины Паш оголила все раны шоубиза и общества
18:25
Белорусам-мужчинам ограничили въезд в Украину, - СМИ
18:10
Петр Порошенко
Сегодняшнюю встречу с силовиками в Раде отменил Стефанчук по указанию Зеленского, - Порошенко
17:51
Погрузка в Шяуляе
Из Литвы в Украину прибыли "стингеры" и бронежилеты
17:07
Швейцарцы голосуют на референдуме по вопросам СМИ, опытов на животных, рекламы табака и налогов
16:15
Обновлено
Boeing C17A Globemaster III
Уже вторая "птица" из Литвы села в Борисполе. Ночью разгрузили еще две с патронами от США
15:47
Нардепам-"слугам" приказано не выезжать из Украины. А тем, кто за границей, вернуться к понедельнику
15:21
Эксклюзив
В столичном Протасовом Яру два автомобиля "встретились" со столбами. На одном и том же месте
15:04
Обновлено
Олимпиада-2022: Все результаты украинцев в 9-й день Игр в Пекине
14:48
Эксклюзив
путин шойгу автомат
Сомневаюсь, что Путин начнет войну против Украины, - аналитик Джеймс Шерр
14:42
Зеленский
Украинцы обеспокоены, справится ли их комик, ставший президентом, с военной угрозой – CNN
14:28
Весна явно заигрывает с нами: Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на День влюбленных
13:55
Верховная рада
Встречу с силовиками и главами фракций отменили, введение военного положения не обсуждали, - нардеп Железняк
13:24
Небо над Украиной остается открытым, - Министерство инфраструктуры
13:07
Германия продолжает поставлять в Россию товары двойного назначения, - Welt am Sonntag
12:47
В МИД отреагировали на запрет самолету SkyUp пересечь воздушное пространство Украины
12:05
Виталий Кличко
Мы готовы к худшему: Кличко призвал мир поддержать Украину
11:47
Порошенко
Все органы власти должны действовать так, чтобы каждый украинец знал, что ему делать, - Порошенко
11:40
Олимпиада-2022: Украинская биатлонистка Джима не воспользовалась еще одним шансом на награды на Играх в Пекине
11:08
самолет
Скорее всего, с понедельника авиасообщение с Украиной будет прекращено, - Гончаренко
10:47
В Киеве авто вылетело на обочину и снесло несколько киосков
10:36
Олимпиада-2022: Лидер сборной Украины не выступит на Играх в Пекине в дисциплине, где она претендовала на медали
10:11
Власть снова вмешалась в Евровидение, конкурс должен быть проведен еще раз, - Княжицкий
09:47
подводная лодка
Пентагон ответил на обвинения России в нарушении территориальных вод подводной лодкой
09:28
В Станице Луганской произошел взрыв в кафе, пострадали 12 человек
09:00
Роман Шеремета
Российская информационная война оказывает колоссальное негативное влияние на Украину, – ректор Американского университета в Киеве
08:46
Украинские олимпийцы обнародовали совместное заявление на фоне угрозы нового российского вторжения
08:26
корона
В Украине за сутки зафиксировано 24 518 новых случаев COVID-19
08:08
Энтони Блинкен
Блинкен предупредил о провокации, которую Россия готовит для оправдания военных действий
07:41
"Челси" победил "Палмейрас" в финале клубного чемпионата мира
07:20
ООС ВСУ
Сутки на фронте: российские окупанты 4 раза нарушили режим "тишины"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV