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В 20 странах было роздано 280 тысяч украинских книг, - Зеленский

23 апреля, 2023 воскресенье
23:14
Культура

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об успехе международного проекта с обеспечением беженцев украиноязычной литературой

Об этом он сказал в своем ежедневном вечернем видеообращении, опубликованном в воскресенье, 23 апреля 2023 года.

"Начиная с 90-х годов именно 23 апреля ежегодно отмечается Всемирный день книги и авторского права. Сейчас, когда миллионы наших людей находятся в разных странах, когда украинские дети живут и учатся в других языковых и культурных средах, особенно важно мне кажется, чтобы через украинскую книгу украинское видение мира все это объединяло наших людей, сохраняло связь с домом", – сказал украинский президент.

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"И я благодарю всех, кто помогает распространению нашей книги в мире. Кто реализует такие проекты, как например "Книги без границ". В трудном прошлом году было роздано более 280 тыс. книг в рамках этого проекта. 20 стран присоединились. Или другой наш проект - украинские книжные полочки почти в 40 странах мира", - продолжил Зеленский.

"Благодарю всех, кто помогает! Спасибо всем нашим украинским издателям, которые продолжают работу. И, конечно, спасибо всем, кто пишет на украинском и об Украине", - сказал Владимир Зеленский.

Украина
Владимир Зеленский
Общество
беженцы
беженцы из Украины
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