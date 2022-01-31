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В 20 областях Украины зафиксировали заражение Омикроном

31 января, 2022 понедельник
11:45
Общество тест COVID

Случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон" зарегистрировали в 20 областях Украины

Об этом сообщает Минздрав .

"Несмотря на обнадеживающую тенденцию, что количество людей, тяжело заболевших и нуждающихся в лечении в стационаре, не растет такими же темпами, что и общее количество случаев инфицирования COVID-19, вирус все еще представляет серьезную угрозу, особенно для групп риска и невакцинированных", - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

За прошедшую неделю количество новых заражений составило 194 тыс. в то время, как на прошлой неделе выявили 110 тыс. новых случаев коронавируса.

В Минздраве рост заболеваемости связывают со стремительным распространением в Украине штамма коронавируса "Омикрон".

"Штамм Омикрон обнаружен уже в 20 областях страны. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и г. Киеве", - сообщили в министерстве.

По информации Минздрава, Украина по количеству случаев коронавируса на 100 тыс. населения за последние 14 дней находится на 46 месте из 54 территорий европейского региона ВОЗ.

Наиболее сильно возросло количество новых инфицирований на COVID-19 в Житомирской области - вдвое. В Ивано-Франковской области, которая имела наибольший прирост позапрошлой недели, на прошлой неделе обнаружили на 35,6% новых больных.

Виктор Ляшко призвал украинцев, особенно входящих в группы риска, вакцинироваться, чтобы предотвратить смертельные последствия болезни.

  • Напомним, ранее Виктор Ляшко заявил , что Украина не будет внедрять общенациональный локдаун в период новой волны коронавируса.

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Виктор Ляшко
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