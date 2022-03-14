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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В 20 км от границы с НАТО умерло 35 человек. Если вы не закроете небо, то это вопрос времени, когда российские ракеты упадут на вашу территорию, - Зеленский

В 20 км от границы с НАТО умерло 35 человек. Если вы не закроете небо, то это вопрос времени, когда российские ракеты упадут на вашу территорию, - Зеленский

14 мартa, 2022 понедельник
00:23
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал НАТО закрыть небо над нашим государством и подчеркнул, что это вопрос времени, когда российские ракеты упадут на территорию Альянса

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

По словам Зеленского, в результате обстрела Яворивского полигона, который находится в 20 км от границы с ЕС и НАТО, погибли 35 человек.

"В результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности погибли 35 человек, еще 134 человека получили ранения. Там не происходило ничего, что могло угрожать территории РФ. И всего в 20 км оттуда - границы НАТО. В прошлом году я четко предупреждал лидеров НАТО, что если не будет жестких санкций, то Россия пойдет войной. Мы были правы. Если вы не закроете небо, то это вопрос времени, когда российские ракеты упадут на вашу территорию, на дома граждан стран НАТО", – президент Украины Владимир Зеленский.

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Видео
Владимир Зеленский
русская агрессия
Яворовский полигон
война
НАТО
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