В 20 км от границы с НАТО умерло 35 человек. Если вы не закроете небо, то это вопрос времени, когда российские ракеты упадут на вашу территорию, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский снова призвал НАТО закрыть небо над нашим государством и подчеркнул, что это вопрос времени, когда российские ракеты упадут на территорию Альянса
Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.
По словам Зеленского, в результате обстрела Яворивского полигона, который находится в 20 км от границы с ЕС и НАТО, погибли 35 человек.
"В результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности погибли 35 человек, еще 134 человека получили ранения. Там не происходило ничего, что могло угрожать территории РФ. И всего в 20 км оттуда - границы НАТО. В прошлом году я четко предупреждал лидеров НАТО, что если не будет жестких санкций, то Россия пойдет войной. Мы были правы. Если вы не закроете небо, то это вопрос времени, когда российские ракеты упадут на вашу территорию, на дома граждан стран НАТО", – президент Украины Владимир Зеленский.
-
Напомним, 13 марта под утро вражеская армия РФ совершила воздушную атаку по Яворивскому полигону возле Львова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное