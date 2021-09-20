В 19 или 20 лет купил родителям квартиру - защитник "Динамо" рассказал о своем благородном поступке
Защитник "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, что в 19-20 лет приобрел своим родителям квартиру в Киеве
Об этом сообщает BurBuzz.
По словам Миколенко, он долго собирал деньги на квартиру для родителей.
"В 19 или 20 лет купил родителям квартиру. Долго собирал, плюс были премии. Понемногу собрал. Экономить меня научила бабушка. Это, наверное, по генам передается", - рассказал Миколенко
Transfermarkt оценивает 22-летнего Виталия Миколенко в 17 млн евро.
В прошлом сезоне украинец сыграл за киевский клуб 36 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
- 30 августа защитник сборной Украины Виталий Миколенко рассказал, каким является Александр Петраков - новый главный тренер национальной команды.
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