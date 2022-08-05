Об этом сообщили в Еврокомиссии.

"Помимо доставки лекарств и медицинского оборудования в Украину через наш механизм гражданской защиты, мы также координируем медицинскую эвакуацию. 1000 украинских пациентов переведены в больницы 18 стран Европы. Я хочу поблагодарить все страны, которые принимают украинских пациентов в это критическое время", - заявил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Известно, что украинских пациентов перевезли в 18 стран: Германию, Францию, Ирландию, Италию, Данию, Швецию, Румынию, Люксембург, Бельгию, Испанию, Португалию, Нидерланды, Австрию, Норвегию, Литву, Финляндию, Польшу и Чехию.

Европейский комиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес добавила, что ЕС вместе с украинскими властями ищет способы вернуть пациентов домой после окончания лечения, если они решат это сделать.

"Эта спасательная работа будет продолжаться, как и твердое обязательство ЕС поддерживать Украину", - сказала она.

4 июня на официальном сайте представительства ЕС в Украине сообщили, что в больницы ЕС было переведено 500 украинских пациентов. Основными странами назначения были Бельгия, Германия, Дания, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния и Швеция.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb