В 15 регионах Украины превышены показатели загруженности COVID-кроватей с кислородом

Об этом свидетельствуют данные Минздрава .

Так, уровень загруженности коек с кислородом в COVID-больницах в 15 регионах. Это: Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая.

В "красной" зоне находятся 15 областей и Киев. В "желтой" – три области.

В этой "красной" зоне находятся 16 регионов:

Киев;

Херсонская;

Одесская;

Запорожская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Сумская;

Николаевская;

Ровенская;

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Киевская;

Луганская;

Хмельницкая;

Черниговская;

Львовской области.

К "оранжевой" зоне отнесены шесть областей:

Винницкая;

Волынская;

Полтавская;

Харьковская;

Черкасская;

Черновицкая.

В "желтой" зоне карантина находятся Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская области.

Напомним, за сутки 4 ноября в Украине зафиксировано 26 488 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них – 1 654 детей, медработников – 488).

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