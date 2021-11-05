В 15 регионах Украины превышены показатели загруженности COVID-кроватей с кислородом
По состоянию на 4 ноября уровень загруженности коек с кислородом в COVID-больницах составил 69,4%
Об этом свидетельствуют данные Минздрава .
Так, уровень загруженности коек с кислородом в COVID-больницах в 15 регионах. Это: Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая.
В "красной" зоне находятся 15 областей и Киев. В "желтой" – три области.
В этой "красной" зоне находятся 16 регионов:
- Киев;
- Херсонская;
- Одесская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Сумская;
- Николаевская;
- Ровенская;
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Хмельницкая;
- Черниговская;
- Львовской области.
К "оранжевой" зоне отнесены шесть областей:
- Винницкая;
- Волынская;
- Полтавская;
- Харьковская;
- Черкасская;
- Черновицкая.
В "желтой" зоне карантина находятся Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская области.
- Напомним, за сутки 4 ноября в Украине зафиксировано 26 488 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них – 1 654 детей, медработников – 488).
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