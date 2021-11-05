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В 15 регионах Украины превышены показатели загруженности COVID-кроватей с кислородом

5 ноября, 2021 пятница
10:49
Общество корона

По состоянию на 4 ноября уровень загруженности коек с кислородом в COVID-больницах составил 69,4%

Об этом свидетельствуют данные Минздрава .

Так, уровень загруженности коек с кислородом в COVID-больницах в 15 регионах. Это: Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая.

В "красной" зоне находятся 15 областей и Киев. В "желтой" – три области.

В этой "красной" зоне находятся 16 регионов:

  • Киев;
  • Херсонская;
  • Одесская;
  • Запорожская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Сумская;
  • Николаевская;
  • Ровенская;
  • Житомирская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Хмельницкая;
  • Черниговская;
  • Львовской области.

К "оранжевой" зоне отнесены шесть областей:

  • Винницкая;
  • Волынская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Черкасская;
  • Черновицкая.

В "желтой" зоне карантина находятся Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская области.

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  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
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